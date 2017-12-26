Россия полностью переходит на цифровое вещание

В течение этого месяца — декабря 2018 года — в России будет полностью отключено аналоговое телевещание. К 1 января вся страна перейдет на «цифру».

Как сообщали ранее власти, отказ от аналогового вещания связан с прекращением финансирования этого направления.

Причины полного перехода на цифру обусловлены ситуацией на рынке: телевизионные приемники почти всех операторов теперь производятся с поддержкой цифрового сигнала. Кроме того, кабельное и спутниковое ТВ обеспечивает больший выбор каналов и лучшее качество трансляции, отмечают СМИ.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!