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Россия полностью переходит на цифровое вещание
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Россия полностью переходит на цифровое вещание 

Рамблер 26 декабря 2017
Фото: shutterstock.com
В течение этого месяца — декабря 2018 года — в России будет полностью отключено аналоговое телевещание. К 1 января вся страна перейдет на «цифру».
Как сообщали ранее власти, отказ от аналогового вещания связан с прекращением финансирования этого направления.
Причины полного перехода на цифру обусловлены ситуацией на рынке: телевизионные приемники почти всех операторов теперь производятся с поддержкой цифрового сигнала. Кроме того, кабельное и спутниковое ТВ обеспечивает больший выбор каналов и лучшее качество трансляции, отмечают СМИ.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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