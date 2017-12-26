На Марс прибыл зонд с именами 60 тысяч россиян

Исследовательский зонд InSight с микрочипом, содержащим имена 60 тысяч россиян, прибыл на Марс.

Всего на силиконовом микрочипе напечатаны имена 2,4 миллиона человек, среди которых, помимо россиян, свыше 600 жителей США и около 260 граждан Китая. Все они отправили соответствующие заявки в NASA в 2017 году.

Зонд InSight стартовал к Марсу в мае 2018 года. Целью миссии является исследование внутреннего строения и состава планеты. Стоимость проекта составляет около 480 миллионов долларов.

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