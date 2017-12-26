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На Марс прибыл зонд с именами 60 тысяч россиян
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На Марс прибыл зонд с именами 60 тысяч россиян 

Рамблер 26 декабря 2017
Фото: NASA/JPL-Caltech
Исследовательский зонд InSight с микрочипом, содержащим имена 60 тысяч россиян, прибыл на Марс.
Всего на силиконовом микрочипе напечатаны имена 2,4 миллиона человек, среди которых, помимо россиян, свыше 600 жителей США и около 260 граждан Китая. Все они отправили соответствующие заявки в NASA в 2017 году.
Зонд InSight стартовал к Марсу в мае 2018 года. Целью миссии является исследование внутреннего строения и состава планеты. Стоимость проекта составляет около 480 миллионов долларов.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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