Навка опубликовала видео баскетбольных трюков Пескова

Пользователи оценили спортивные навыки пресс-секретаря главы государства. Супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором Дмитрий Песков умудряется чеканить баскетбольный мяч по очереди левой и правой рукой, при этом одновременно катясь на сигвее (разновидность гироскутера).

По многочисленным заявкам.... 💚💚💚🏀🏀🏀 #вспортивнойсемьездоровыйдух #peskovfamily Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Июл 16 2017 в 4:34 PDT

По многочисленным заявкам... , - говорится в подписи Навки к ролику. Пользователи оценили спортивные навыки пресс-секретаря главы государства. У Дмитрия Сергеевича прекрасная форма. В здоровом теле - здоровый дух , - говорится в одном из комментариев.