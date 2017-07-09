Женская сборная РФ по баскетболу 3x3 во второй раз в истории выиграла ЧЕ

Женская сборная России по баскетболу 3x3 нанесла поражение команде Испании и во второй раз в истории завоевала золото чемпионата Европы.



Финальный матч турнира, который прошел в Амстердаме, завершился со счетом 22:14 в пользу россиянок. В матче за бронзу, который состоялся ранее, баскетболистки сборной Украины со счетом 20:18 победили команду Сербии.



Ранее россиянки выигрывали золото Евро в 2014 году, а на чемпионате Европы-2016 года сборная России завоевала бронзу.



В июне исполком МОК принял решение о включении баскетбола 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.