Сергей Иванов пошутил о своём баскетбольном будущем после ухода из политики

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в шутку заявил, что после ухода из политики мог бы стать баскетбольным тренером.

«В моем возрасте трудно играть на площадке, в основном работаю тренером. И когда меня окончательно уволят из чиновников, у меня есть запасной аэродром — могу работать баскетбольным тренером, у меня это неплохо получается. Это шутка, конечно. У меня около дома есть баскетбольное кольцо, иногда летом прихожу и просто бросаю, мне это очень нравится с детства. Хочу напомнить, что баскетбол — это лучшая игра на планете», — передаёт слова Иванов «Р-Спорт».