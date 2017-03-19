Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Легенда НБА Шакил О'Нил заявил, что Земля плоская
Легенда НБА центровой Шакил О'Нил заявил, что разделяет позицию разыгрывающего «Кливленда» Кайри Ирвинга, заявившего, что Земля плоская.
«Это чистая правда. Земля плоская. Послушайте, есть три способа манипулировать сознанием — с помощью того, что мы читаем, видим и слышим. Первое, чему нас учат в школе: «Колумб открыл Америку». Однако, задумайтесь, когда он сюда добрался, то встретил краснокожих людей с длинными волосами, курящих трубки мира. Значит, Колумб не открывал Америку», — приводит слова О'Нила Dimemag.
Шакил пояснил, что ездит с побережья на побережье — из Флориды в Калифорнию — и для него земля действительно плоская.
«Я ведь не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов, не осязаю гравитацию и прочую ерунду. Вы видели все эти здания за пределами Атланты? Хотите сказать, что Китай под нами? Нет. Земля плоская», — добавил экс-центровой.
Интересно, что сам Ирвинг позднее признался, что всего лишь пошутил.
Оставить комментарий