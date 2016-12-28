Московский эндокринный завод вручил баскетбольному ЦСКА «Валидольный кубок»

Об этом ТАСС рассказал президент клуба Андрей Ватутин

«Мы вполне заслужили этот трофей. Хотя иной раз хотелось бы обходиться без валидольных концовок и побеждать без нервов, но такой уж баскетбол сегодня показывает ЦСКА», — рассказал Ватутин.

В конце мая почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на встрече с баскетболистами ЦСКА, проходившей после победы московской команды в Евролиге, пошутил, что среди спонсоров клуба должны быть производители сердечных препаратов. В октябре армейцы объявили о сотрудничестве с Московским эндокринным заводом, изготовляющим валидол.

ЦСКА в нынешнем сезоне возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ и является лидером Евролиги.