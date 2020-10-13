Литва сжигает все мосты между Россией и Белоруссией

— Ну, они и без того, мягко говоря, хуже некуда (смеется). Как сказал недавно посол России в Литве Александр Удальцов, чей срок работы в Вильнюсе на днях завершился, «литовские власти разрушили практически все основные механизмы сотрудничества или взаимодействия, изображая это как своего рода „наказание России“.
— По сути, да, особой роли смена во властных структурах не имеет значения. Но все же в уходящей правящей коалиции Сейма иногда раздавались голоса в пользу прагматичного сотрудничества с Россией. Другое дело, что такие предложения, идеи моментально подавлялись. Депутат, высказывающий крамольное мнение, подвергался обструкции в основном именно со стороны консерваторов, ну и в бытность президентом Дали Грибаускайте — с ее стороны тоже. Недаром ходят слухи, что подобрал ее для президентства в Литве из еврокомиссаров фактически закулисный правитель республики, как о нем говорят, профессор Витаутас Ландсбергис, почетный председатель партии консерваторов, ее идеологический лидер.
Кстати, партию к победе ведет его внук Габриэлюс, что при его избрании на этот пост, или назначении — как хотите — вызывало недовольство ее ветеранов, но терпят ради сохранения единства и идеологии.
То есть фактически, не обладая ключевыми постами, консерваторы, можно сказать, управляли страной. Попасть под их пристальный взор и прослыть не патриотом подобно политической смерти.
В 2004 году они были инициаторами импичмента президенту Роландасу Паксасу, который планировал наладить сотрудничество с Россией. Формально не за это, а под неким сомнительным предлогом.
Показательна политическая судьба теперь уже бывшего вице-спикера Сейма, социал-демократа Миндаугаса Бастиса, пытавшегося привести в Литву инвестиции «Росатома». Ему инкриминировали даже знакомство с журналистом канала «Россия» Эрнестом Мацкявичюсом и с бывшем офицером КГБ, местным бизнесменом. Импичмент не удался, но Бастис решил поступить благородно — сам сдал мандат депутата, рассчитывая переизбраться. Однако репутацию ему испортили так, что выборы он проиграл и теперь уже вовсе не политик.
— У консерваторов есть свои кандидаты, полагаю, не менее принципиальные в критике России. Например, главой МИД был Аудронюс Ажубалис, ничем не уступающий Линкявичюсу. Но я бы прогнозировал уход Линкявичюса не на 100 процентов. Он очень устраивал Далю Грибаускайте, а теперь президента Гитанаса Науседу, и когда Социал-демократическая партия (не путать с отколовшейся от нее Социал-демократической трудовой) вышла из правящей коалиции, он, чтобы сохранить пост, просто покинул ее. Так что не вызовет удивления, если мы вдруг узнаем, что он вошел в ряды консерваторов.
— Союза русских уже нет, не хватает членов, чтобы остаться в регистре. Два члена этой уходящей партии были в списках Партии труда, но не на лучших местах, а в СМИ в канун выборов, видимо, специально сообщили о том, что партии фактически наступил конец. Ну а политики Русского альянса шли в Сейм в списках польской партии. Против нее в канун выборов была осуществлена мощная пропагандистская акция.
Думаю, русские просто не пошли на выборы, и «Избирательная акция поляков — Союз христианских семей» просто недобрала эти несчастные пару процентов Русского альянса, которые позволяли ей преодолеть избирательный барьер. Но в такой неудаче виноваты сами русские избиратели. Фактически они воспрепятствовали успеху партии, представляющей интересы нацменьшинств.
— Зато приведет, точнее, привело к власти консерваторов. А что вы хотите, когда изо дня в день, почти во всех СМИ Литвы только и слышно об угрозах, исходящих от России, теперь от Белоруссии? Ну и, похоже, свой вклад внесла молодежь. А для нее в основном не существует левых ценностей, она ратует за либеральные, за национальные, за какие угодно, особенно учитывая, что Габриэлюс Ландсбергис — такой же молодой человек. Да и среди консерваторов много харизматичных фигур, из многих просто прет энергия. Они же фактически объявили Литву осажденной крепостью, которой с востока грозит опасный ворог. То есть Путин.