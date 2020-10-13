Литва сжигает все мосты между Россией и Белоруссией

В Литве в воскресенье прошел первый тур парламентских выборов. С серьезным отрывом от конкурентов его выиграла партия, постоянно выступающая с резкой критикой Кремля, а теперь и официального Минска, — пока еще оппозиционный «Союз отечества — христианские демократы» (консерваторы). У этой политорганизации 24,80% голосов, гарантирующих 23 мандата из 141.

Умеренный правящий Союз крестьян и «зеленых» получил 17,5% и 16 мест в Сейме. Партия труда бизнесмена русского происхождения Виктора Успасских, за которую голосует и русский избиратель, — 9,47%, 9 мандатов. Социал-демократы, которых не поймешь — то они левые, то с правым уклоном, — 9,26% и 8 мест. Ну и две либеральные партии, почти наверняка союзники консерваторов по будущей коалиции — Партия свободы (9,02% — 8 мандатов) и Движение либералов (6,79% — 6 мест).

25 октября состоится второй тур в одномандатных округах, но тенденция говорит о предстоящей победе консерваторов — у них больше всего кандидатов, прорвавшихся во второй тур.

И что же, теперь отношения Литвы с Белоруссией Россией гарантированно не будут улучшаться?

Этот вопрос корреспондент «Свободной прессы» задал по телефону Вильнюсскому политологу Юрию Долинскому.

— Ну, они и без того, мягко говоря, хуже некуда (смеется). Как сказал недавно посол России в Литве Александр Удальцов, чей срок работы в Вильнюсе на днях завершился, «литовские власти разрушили практически все основные механизмы сотрудничества или взаимодействия, изображая это как своего рода „наказание России“.

»СП»: — Если хуже некуда, то значит, хуже и не станет. Тогда не имеет значения смена власти в Литве?

— По сути, да, особой роли смена во властных структурах не имеет значения. Но все же в уходящей правящей коалиции Сейма иногда раздавались голоса в пользу прагматичного сотрудничества с Россией. Другое дело, что такие предложения, идеи моментально подавлялись. Депутат, высказывающий крамольное мнение, подвергался обструкции в основном именно со стороны консерваторов, ну и в бытность президентом Дали Грибаускайте — с ее стороны тоже. Недаром ходят слухи, что подобрал ее для президентства в Литве из еврокомиссаров фактически закулисный правитель республики, как о нем говорят, профессор Витаутас Ландсбергис, почетный председатель партии консерваторов, ее идеологический лидер.

Кстати, партию к победе ведет его внук Габриэлюс, что при его избрании на этот пост, или назначении — как хотите — вызывало недовольство ее ветеранов, но терпят ради сохранения единства и идеологии.

То есть фактически, не обладая ключевыми постами, консерваторы, можно сказать, управляли страной. Попасть под их пристальный взор и прослыть не патриотом подобно политической смерти.

В 2004 году они были инициаторами импичмента президенту Роландасу Паксасу, который планировал наладить сотрудничество с Россией. Формально не за это, а под неким сомнительным предлогом.

Показательна политическая судьба теперь уже бывшего вице-спикера Сейма, социал-демократа Миндаугаса Бастиса, пытавшегося привести в Литву инвестиции «Росатома». Ему инкриминировали даже знакомство с журналистом канала «Россия» Эрнестом Мацкявичюсом и с бывшем офицером КГБ, местным бизнесменом. Импичмент не удался, но Бастис решил поступить благородно — сам сдал мандат депутата, рассчитывая переизбраться. Однако репутацию ему испортили так, что выборы он проиграл и теперь уже вовсе не политик.

«СП»: — Но вот я прочитал, что в Сейм Литвы не попала Социал-демократическая трудовая партия, чей список возглавлял глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. А он, на наш взгляд, был самый яростный противник России, даже называл себя «кремлефобом», а Лукашенко — «бывшим президентом», и постоянно требует санкций и в отношении России, и в отношении белорусской власти. Значит, он больше не будет министром иностранных дел?

— У консерваторов есть свои кандидаты, полагаю, не менее принципиальные в критике России. Например, главой МИД был Аудронюс Ажубалис, ничем не уступающий Линкявичюсу. Но я бы прогнозировал уход Линкявичюса не на 100 процентов. Он очень устраивал Далю Грибаускайте, а теперь президента Гитанаса Науседу, и когда Социал-демократическая партия (не путать с отколовшейся от нее Социал-демократической трудовой) вышла из правящей коалиции, он, чтобы сохранить пост, просто покинул ее. Так что не вызовет удивления, если мы вдруг узнаем, что он вошел в ряды консерваторов.

«СП»: — А почему провалились русские партии? В Литве же действует Русский альянс и Союз русских.

— Союза русских уже нет, не хватает членов, чтобы остаться в регистре. Два члена этой уходящей партии были в списках Партии труда, но не на лучших местах, а в СМИ в канун выборов, видимо, специально сообщили о том, что партии фактически наступил конец. Ну а политики Русского альянса шли в Сейм в списках польской партии. Против нее в канун выборов была осуществлена мощная пропагандистская акция.

Думаю, русские просто не пошли на выборы, и «Избирательная акция поляков — Союз христианских семей» просто недобрала эти несчастные пару процентов Русского альянса, которые позволяли ей преодолеть избирательный барьер. Но в такой неудаче виноваты сами русские избиратели. Фактически они воспрепятствовали успеху партии, представляющей интересы нацменьшинств.

«СП»: — А почему, на ваш взгляд, победили консерваторы? Ведь дальнейшее ухудшение отношений с Россией и с Белоруссией, чей действующий глава пообещал переориентировать транзит из портов Прибалтики, в первую очередь из Литвы, в Россию, нанесет ущерб экономике балтийской республики, ухудшит качество жизни.