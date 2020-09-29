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«Мы не губерния России»: в Латвии заявили об унижении из-за языка 

Газета.Ru и ещё 1 17 минут назад
Привычка к унижению: В Латвии раскритиковали русский язык
Фото: © РИА Новости / Сергей Мелконов
Депутат сейма Латвии Атис Леиньш в статье для Latvijas Avize резко осудил парламентария Рижской думы Антонину Ненашеву от партии "Прогрессивные" за признание важной роли русского языка в прибалтийской республике.
Автор статьи считает, что такое высказывание может свидетельствовать о принятии "Прогрессивными" эстафеты от бывшего мэра Риги Нила Ушакова, "который с русскими говорил только по-русски". Он призвал не поддерживать и не развивать миф, что "коммуникация на русском языке необходима для всех русских".

"Мы живем в национальном государстве, а не в губернии России: почему у нас до сих пор есть привычка к такому унижению?" — высказался Леиньш.

Депутат сейма утверждает, что именно из-за "политики русификации" Латвию в мире до сих пор не воспринимают как страну НАТО и Евросоюза. Леиньш упомянул, что Ненашева отметила и роль английского языка в Латвии, однако его возмутило такое сравнение, поскольку, по его словам, "речь идет не о туристах".
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной для почти 40 процентов населения, но у него статус иностранного языка.
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Прибалтика , В мире , Нил Ушаков , ЕС , НАТО , Латвия
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