Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Россия опасна для своих соседей из-за понимания, что «ее окно возможностей сужается», а якобы имперские амбиции тут не при чем.

Кальюлайд считает, что «окно возможностей России закрывается», и сегодня для великих держав она стала региональным риском европейцев. В этом, по ее словам, и кроется опасность.

«Россия ищет умные со своей точки зрения способы нарушить наше единство, основанное на наших общих ценностях, пытается переманить кого-то на свою сторону хотя бы экономическими соображениями, чтобы усилить трещины в наших рядах. Все это стоит недорого. Вмешательство в выборы требует определенных средств, но в принципе существенно дешевле, чем физическое вмешательство», — сказала Кальюлайд.

Ранее Кальюлайд заявила, что Лукашенко может быть привлечен к уголовному суду в Гааге.