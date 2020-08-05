Рейн Руутсоо: действительно ли мы задираем Россию? (Postimees, Эстония) 

Профессор-эмеритус Таллинского университета Рейн Руутсоо критикует в Postimees мнение Яака Аллика «Piiritarast üle vaadates», в котором последний рекомендует изменить курс в отношениях Эстонии и России.

В плане перспективы значительного улучшения эстонско-российских отношений кажется, что мы движемся к консенсусу, признающему факты.

За исключением отдельных призывов развивать сотрудничество на уровне широких народных масс в стиле Марии Юферевой-Скуратовски мы все-таки остаемся реалистами. Усугубляющийся застой в отношениях России и Запада и укрепление авторитарного режима в России не оставляет много места для маневра или инициативы. По-моему, весьма смелому соло президента Керсти Каьюлайд в Кремле не сопутствовало никакого позитивного развития. Что результатов было немного, не хотелось бы вменять в вину нам самим, как это пытаются показать в духе рассуждения Яака Аллика.

Я имею в виду не только точку зрения, которая серьезно принижает политическую элиту Эстонии, согласно которой, среди нее нашлись бы те, кто был бы готов превратить Эстонию в базу ядерного оружия. Нагромождение утверждений, не имеющих под собой весомой фактической основы, несправедливо в отношении эстонского государства.

Ведь общение Эстонии с Косово, которое признано сотней стран, никак не связано с антироссийскостью. В отношении президента Хашима Тачи не демонстрировалось никакой особенной дружбы. Эстония, конечно, делилась опытом в рамках более широкого международного сотрудничества и делала это, прежде всего, в 2008-2012 годах. Предположительная вина Хашима Тачи в преступлениях, совершенных в 1990-х, никак не связана с Эстонией! Угрозы Гаагским трибуналом — это новость нескольких последних месяцев. Также не выдерживает критики увязывание ухудшения эстонско-российских отношений с бомбардировкой Сербии со стороны США.

В ней участвовали ВВС минимум шести стран НАТО. Эстония стала членом НАТО лишь в 2004 году. Цель воздушных ударов, начатых НАТО в качестве гуманитарной миссии в 1999 году и действительно вызвавших противоречивые оценки, заключалась в том, чтобы прекратить изгнание около 800 тысяч албанцев из их домов. Военной деятельности предшествовала хитрая игра Милошевича, длившаяся несколько месяцев, резолюции ООН и т. д. Бомбардировки начались лишь после того, как переставший слышать одно предупреждение за другим Милошевич отказался прекратить этнические чистки и не согласился заключить мирный договор с так называемыми косоварами. Самовлюбленности России, переоценившей свое влияние при покрывании Милошевича, конечно, был нанесен жестокий удар. Политическое поражение до сих пор остается кровоточащей раной. Но в отношениях Эстонии и России произошедшее с Косово — абсолютная периферия.

Загадкой остается и то, как визит в Таллинн украинского президента Виктора Януковича, представленного как друга Эстонии, нанес урон нашей стране и нашим отношениям. В Эстонии этот ход конем в то время и впоследствии вызвал противоречивые мысли. Но никак нельзя увидеть в признании очевидной руки Москвы урона эстонско-российским отношениям. Победу Януковича помог упрочить лично Владимир Владимирович. И чуть ли не первым делом Янукович ликвидировал комиссию по подготовке к вступлению страны в НАТО.

Утверждение, будто Борис Ельцин и Владимир Путин согласились на членство стран Балтии в НАТО при условии, что здесь не будет создано натовских баз, повторяет выдумки и хронические попреки России, как будто ее в чем-то обманули. У НАТО нет намерений провоцировать Россию, но неоднократно указывалось, что создание баз в странах Балтии стало бы неизбежным ответом на растущую агрессию России. Однако серьезнее, чем искажение фактов, то обстоятельство, что российскую трактовку хода войны на Украине Аллик дополняет оправданием, что США делали то же самое на Кубе. Невольно складывается впечатление, что Аллика вдохновили на эти рассуждения утверждения и дискурс, доминирующие в российских СМИ.

Факт, что безответственные исторические экскурсы некоторых эстонских топ-политиков дают России дополнительные боеприпасы в той пропагандистской войне, которая ведется против нас. То там, то сям можно коллекционировать не слишком продуманные решения и неверные расчеты. Однако обнаружение в эстонско-российской политике хоть сколько-нибудь значимых стратегических ошибок (например, в саге о пограничном договоре) или поступков, раздражающих Россию и наносящих урон, не хочет удаваться автору. Подобные попытки дополняет создание впечатления, что против нас играет честное и достойное государство. Но все же даются указания лишь на отдельные факты, например, хорошие отношения с Гайдаром никак ведь не могут перевесить тот факт, что с 1993 года основой государственной политики России стала доктрина «ближнего зарубежья». За ней последовало установление двойных пошлин на эстонские товары, что было явно задумано для продавливания политики соотечественников.

В разоблачительном смысле Аллик ломится в открытую дверь. Нас хотят убедить в том, что те, кто формируют эстонскую внешнюю политику, не хотят нормальных отношений с Россией, но это не так. На это нас вынуждает простой инстинкт самосохранения, который никуда не исчез. Все мы знаем, какие политические условия выдвигаются для установления хороших отношений, и их совершенно однозначные геополитические цели с точки зрения современной России. Установленные условия грубо нарушают государственный суверенитет Эстонии и во внутренней, и во внешней политике.

Комбинация произвольно выбранных и смешанных с вымыслом фактов не должна служить основой для оценивания эстонско-российской политики. Однако осуществленный Алликом набросок эстонской политики в отношении России — в каком-то смысле симптом современных СМИ.