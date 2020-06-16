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В Латвии россиянку назвали фашисткой за русский язык 

Артём Кульша и ещё 4 13 минут назад
«Фашистка из России»: в Латвии врач оскорбил женщину
Фото: ТАСС
Латвийский врач назвал российскую пенсионерку фашисткой за то, что она заговорила с ним по-русски. Об этом, как сообщает издание «Sputnik Латвия», она рассказала сама.
Гражданка России по имении Таисия живет в городе Резекне. Некоторое время назад ее внучка повредила палец. Таисия отвела ее в местную больницу. Дежурный травматолог Интс Веверис стал оказывать девочке помощь. При этом он отказался говорить с ее бабушкой на русском языке.
Таисия не знает латышского. Его знает ее внучка. Медик говорил исключительно с ней. В какой-то момент пенсионерка по-русски поинтересовалась у Вевериса результатами рентгена внучки.
«Езжай в Россию и там выдвигай свои права!» — прокричал он на русском в ответ, назвав россиянку фашисткой.
В беседе с журналистами Таисия задала вопрос, что преступного она сделала, а также заверила, что незнание латышского языка — не принципиальная позиция, а стечение обстоятельств.
По словам пенсионерки, закрепить знания ей мешает тот факт, что она живет в русскоязычном поселке.
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Прибалтика , В мире , Общество , Происшествия , Латвия
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