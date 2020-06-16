«Фашистка из России»: в Латвии врач оскорбил женщину

Латвийский врач назвал российскую пенсионерку фашисткой за то, что она заговорила с ним по-русски. Об этом, как сообщает издание «Sputnik Латвия», она рассказала сама.

Гражданка России по имении Таисия живет в городе Резекне. Некоторое время назад ее внучка повредила палец. Таисия отвела ее в местную больницу. Дежурный травматолог Интс Веверис стал оказывать девочке помощь. При этом он отказался говорить с ее бабушкой на русском языке.

Таисия не знает латышского. Его знает ее внучка. Медик говорил исключительно с ней. В какой-то момент пенсионерка по-русски поинтересовалась у Вевериса результатами рентгена внучки.

«Езжай в Россию и там выдвигай свои права!» — прокричал он на русском в ответ, назвав россиянку фашисткой.

В беседе с журналистами Таисия задала вопрос, что преступного она сделала, а также заверила, что незнание латышского языка — не принципиальная позиция, а стечение обстоятельств.

По словам пенсионерки, закрепить знания ей мешает тот факт, что она живет в русскоязычном поселке.