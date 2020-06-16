Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Езжайте в свою Россию»: в Латвии врач обругал русскоговорящую женщину 

РИА Новости 44 минуты назад
«Фашистка из России»: в Латвии врач грубо обругал женщину
Фото: ТАСС
Врач из Резекне устроил перепалку с пенсионеркой, обратившейся к нему по-русски. Об этом оказавшаяся в эпицентре скандала с медиком Таисия рассказала в передаче TV3 BezTabu.
Внучка собеседницы телеканала повредила палец во время игры, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Там ее принял дежурный травматолог Интс Веверис. Ребенок общался с медиком по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, и на просьбу по-русски сообщить ей диагноз врач ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину "фашисткой из России" и сказал ей по-русски уезжать из страны.
"Езжай в Россию и там выдвигай свои права", — процитировала Таисия врача.
Она также призналась, что не говорит по-латышски не из принципа, а только потому, что не знает этот язык.
"По правде говоря, я очень страдаю из-за того, что не знаю латышский язык. Это не какая-то принципиальная позиция, я просто не могу его выучить. Я являюсь гражданкой России и живу в русскоязычном поселке, поэтому не могу закрепить знания, нет результата. Я сама из-за этого страдаю", — посетовала женщина журналистам.
Вернувшись домой после инцидента, Таисия поделилась историей с сыном Андреем, который отправился к обидчику своей матери в больницу, оповестив об этом полицию. Мужчина также включил диктофон на телефоне и предупредил медиков об этом.
На аудиозаписи Андрей по-латышски пытался выяснить у Вевериса адрес, по которому "отправляли" его мать. Врач ему ответил: "Туда, где занимаются русским фашизмом". После словесной перепалки Веверис также обратился в правоохранительные органы и заявил, что его якобы избили.
"Когда я понял, что с этим человеком у меня никакого диалога не получится, я принципиально замолчал и ждал прибытия работников полиции", — сказал Андрей.
Как отмечает Sputnik Латвия, страница врача в фейсбуке свидетельствует о том, что у него нет проблем с русским языком, поскольку большинство публикаций на ней — перепосты на кириллице. Также сообщается, что это не первый инцидент с Веверисом, в частности, в интернете можно найти отзывы и жалобы на него. Кроме того, перед устройством в больницу в Резекне медик несколько раз менял место работы.
Полиция получила заявление от обеих сторон конфликта и начала расследование. Также внутреннее расследование проходит в больнице.
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Последние новости
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене "Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался "Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Комментарии 73
Прибалтика , В мире , Общество , Происшествия , МВД , ИА Sputnik , Латвия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин заявил о невозможности победить коронавирус
Собянин заявил о невозможности победить коронавирус
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог о Ефремове
«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог о Ефремове
Украина рассказала о мести за сбитый Ил-76
Украина рассказала о мести за сбитый Ил-76
Видео
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
02:32
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
Происшествия
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
01:36
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
Происшествия Криминал
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
00:57
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение