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Рижанина возмутил русский язык в транспорте 

News.ru и ещё 1 13 минут назад
Рижанина возмутил русский язык в транспорте
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Житель Риги возмутился объявлением об обязательном ношении масок в общественном транспорте, которое прозвучало на русском языке. На его жалобу был вынужден ответить официальный перевозчик Rīgas satiksme («Рижское сообщение»).
Рижанину объяснили, что половина объявлений делается на латышском языке, ещё по четверти сообщений звучат на русском и английском языках. В Rīgas satiksme также пояснили, что информация на мониторах в транспорте и объявления об остановках делаются только на национальном языке.
Такой ответ не устроил рижанина, который продолжил дискуссию в Twitter.
"По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия. Точно так же мог бы быть украинский язык. Или, может быть, китайский? Rīgas satiksme, почему выбор пал именно на этот язык?", — задался он вопросом, на который уже не получил ответа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что патриотизм жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая, поставил под сомнение президент Латвии Эгилс Левитс. Политик напомнил, что для тех, кто хочет почтить память павших во Второй мировой войне, можно делать это 8 мая. Кроме того, он добавил, что в Латвии, в отличие от Западной Европы, после Победы одна оккупационная власть сменила другую.
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Комментарии
Прибалтика , В мире , ЕС , Рига
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