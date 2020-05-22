Рижанина возмутил русский язык в транспорте

Перевозчика Rīgas satiksme («Рижское сообщение») раскритиковали за русский язык, звучащий в транспорте чаще латышского. Внимание на жалобу пользователя Twitter обратило РИА Новости.

«Почему в транспорте звучит объявление о масках только на русском языке? Русский! Мы уже в России?» — написал пользователь @skatsnokoka.

В Rīgas satiksme в ответ заявили, что информация в транспорте объявляется на латышском и русском языках, а также на английском.

Как заявили в компании, коэффициент воспроизведения установлен на 50 процентов для латышского, 25 процентов для русского и 25 процентов для английского. Информация на мониторах и уведомления на остановках — на латышском языке.

Пользователь обвинил компанию во лжи.

«Хватит врать! Я провел эксперимент этим утром. Я был в автобусе № 3 с 6:07 до 6:37. В течение получаса объявление было воспроизведено ровно четыре раза на русском и два раза на латышском. Это издевательство», — написал он.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Риге врач поликлиники посоветовала матери не говорящей на латышском девочки брать с собой переводчика.

По словам матери девочки, во время приема врач по-латышски попросила ее дочь сесть на стул. Когда медик узнала, что ребенок не говорит на латышском языке, то раскритиковала семью. Она заявила, что не обязана говорить с ребенком на другом языке, но затем все же перешла на русский.