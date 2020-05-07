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Литва обвинила Россию в «искажении» информации о Второй мировой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Литва предъявила новые обвинения России
Фото: Reuters
Парламент Литвы на пленарном заседании принял резолюцию с критикой в адрес России в связи с расхождениями во взглядах на историческое прошлое. Соответствующий документ на пленарном заседании депутаты поддержали единогласно.
Уточняется, что в документе содержатся утверждения о том, что Россия якобы переписывает историю Второй мировой войны. Литовские депутаты призывают Европарламент, высшие законодательные органы других стран Европы и международное сообщество не мириться с этим и противостоять распространению так называемой дезинформации, передает ТАСС.
Россия ранее неоднократно подчеркивала, что государства Балтии последовательно проводят линию на пересмотр итогов Второй мировой войны, принижая или отрицая роль советского солдата в освобождении мира от нацизма.
Как отметил посол России в Литве Александр Удальцов в опубликованном в четверг интервью русскоязычной газете «Обзор», местные псевдоисторики, объявляя СССР наравне с Германией главным виновником войны, наклеивая ярлык «оккупантов» на советских воинов-освободителей и героизируя пособников нацистов, бросают вызов здравому смыслу и памяти миллионов людей, отдавших свои жизни борьбе с фашистской чумой.
Удальцов также сообщал, что организаторы акции «Бессмертный полк» подвергаются политическим преследованиям в Литве.
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Прибалтика , В мире , Александр Удальцов , Европарламент , ИТАР-ТАСС , Литва
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