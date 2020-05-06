Латвийская ССР была «донором денег» в Советском Союзе. Об этом заявил министр юстиции Латвийской Республики Янис Борданс.

По его словам, во времена СССР Рига отдавала Москве до 48% своего бюджета, сообщает «Sputnik Латвия».

"Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР", — считает чиновник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил о необходимости списать невозвратные долги кредитными организациями страны. По его мнению, списание таких долгов десятилетней давности позволило бы вернуть многих латвийцев на родину. Кроме того, это улучшило бы кредитный рейтинг страны.