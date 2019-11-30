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Общество

Захарова: в прибалтийских странах преследуют за правду 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Захарова: в прибалтийских странах преследуют за правду
Фото: ТАСС
Российские СМИ подвергаются преследованиям в прибалтийских странах за историческую правду, такую точку зрения высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Свое мнение Захарова высказала на своей странице в Facebook, а также поделилась с подписчиками ссылкой на выставку архивных документов, свидетельствующих о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Псковской области. Эта экспозиция открылась накануне в здании Общественной палаты РФ в Москве. Псковщину нацистское командование планировало передать Эстонии после победы над Советским Союзом. Карательные операции проходили на оккупированной территории и в лагере для военнопленных в деревне Моглино подо Псковом.
Каратели Эдуард Торн, Арнольд Веедлер и Эрих Лемпетс в 1960-е годы были разысканы и приговорены к высшей мере наказания.
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Теги:
Прибалтика , Политика , Мария Захарова , Общественная палата России , МИД
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