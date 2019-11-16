В Литве рассказали о секс-туризме в России

Журналист литовской редакции DELFI Ориюс Гасановас рассказал о популярности среди соотечественников поездок в Санкт-Петербург ради секса.

По его словам, литовцы едут в Петербург, где с октября этого года действует въезд по электронной визе, ради развлечений, дешевой еды и алкоголя, а также русских женщин. «Многие, наслушавшись разговоров о темпераменте славянских женщин, ездят в Беларусь Украину , а сейчас появилось новое направление — Санкт-Петербург», — пишет автор.

Как выяснил Гасановас, проституцией в Петербурге занимаются как «классические проститутки», так и простые студентки, решившие подработать. Первые просят за ночь от 50 до 100 евро (от 3,5 до 7 тысяч рублей), вторые — в среднем 25 евро, подсчитал журналист. Одному из его собеседников удалось сторговаться со студенткой до 21 евро, то есть полутора тысяч рублей.

Автор отметил, что если проститутки согласны провести ночь с любым платежеспособным клиентом, то студентки, напротив, выбирают «молодых, красивых, а главное — туристов». «Американец или европееец — для молодых девушек это билет в другой мир. Ведь если отношения будут развиваться в правильном русле, то дело пахнет новым паспортом — ЕС или США. Вот тогда заживем», — добавил Гасановас.

Помимо этого, отмечается, что из-за роста конкуренции на петербургском рынке проституции стало более разнообразным и предложение.

В заключение Гасановас предупредил литовцев о риске такого времяпрепровождения: можно заразиться венерическими заболеваниями, а также столкнуться с угрозами со стороны сутенеров.