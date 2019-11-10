В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму

Бывший глава МВД Латвии Янис Адамсонс высказал мнение, что Украина сама виновата в потере Крымского полуострова. Присоединение Крыма к составу Российской Федерации латвийский депутат назвал следствием неуверенности Украины.
Также Адамсонс предположил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский сможет навести порядок в стране.
«Нравится это кому-то или нет, Украина сама потеряла Крым, благодаря непомерным амбициям олигархов и тому, что вся внутренняя и внешняя политика страны определялась не в Киеве, а далеко за пределами данного региона», — считает латвийский парламентарий.