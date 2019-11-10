В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму

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В Латвии заявили, что Украина лишилась Крыма по собственной вине 

Аргументы Недели 35 минут назад
Бывший глава МВД Латвии Янис Адамсонс высказал мнение, что Украина сама виновата в потере Крымского полуострова. Присоединение Крыма к составу Российской Федерации латвийский депутат назвал следствием неуверенности Украины.
Также Адамсонс предположил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский сможет навести порядок в стране.
«Нравится это кому-то или нет, Украина сама потеряла Крым, благодаря непомерным амбициям олигархов и тому, что вся внутренняя и внешняя политика страны определялась не в Киеве, а далеко за пределами данного региона», — считает латвийский парламентарий.
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Теги:
Прибалтика , Видео , В мире , Владимир Зеленский , МВД , Латвия , Республика Крым
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