В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму

В парламенте Латвии заявили, что Украина потеряла Крым , потому что никогда не была независимой и суверенной страной. Так считает депутат Сейма Латвии, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс.

В интервью ФАН парламентарий заявил , что политику Украины определяли олигархи и иностранные агенты влияния.

«Нравится это кому-то или нет, Украина сама потеряла Крым, благодаря непомерным амбициям олигархов и тому, что вся внутренняя и внешняя политика страны определялась не в Киеве, а далеко за пределами данного региона», — пояснил парламентарий.

Он также выразил надежду, что новый президент сможет навести на Украине порядок. Латвийский полиик предупредил, что «если кто-то считает, что массой можно задавить российских солдат, то ему пора лечиться в дурке».

Депутат Янис Адамсонс — в прошлом капитан первого ранга, командующий Государственной пограничной службой Латвии, глава МВД

На референдуме 2014 года в Крыму жители проголосовали за вхождение в Россию.