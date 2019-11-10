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В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму 

Рамблер 9 минут назад
В парламенте Латвии заявили, что Украина потеряла Крым, потому что никогда не была независимой и суверенной страной. Так считает депутат Сейма Латвии, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс.
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В интервью ФАН парламентарий заявил, что политику Украины определяли олигархи и иностранные агенты влияния.
«Нравится это кому-то или нет, Украина сама потеряла Крым, благодаря непомерным амбициям олигархов и тому, что вся внутренняя и внешняя политика страны определялась не в Киеве, а далеко за пределами данного региона», — пояснил парламентарий.
Он также выразил надежду, что новый президент сможет навести на Украине порядок. Латвийский полиик предупредил, что «если кто-то считает, что массой можно задавить российских солдат, то ему пора лечиться в дурке».
Депутат Янис Адамсонс — в прошлом капитан первого ранга, командующий Государственной пограничной службой Латвии, глава МВД,
На референдуме 2014 года в Крыму жители проголосовали за вхождение в Россию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что швейцарский журналист провел несколько дней в Севастополе и сделал вывод, что этот город никогда не вернется на Украину.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Прибалтика , Видео , В мире , МВД , Латвия , Республика Крым
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