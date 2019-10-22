«Латвия попала в пятую точку»

Экс-премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс считает, что страна попала в "пятую точку", поскольку политики, которые пришли ему на смену, не смогли справиться со своими задачами.
"Двадцать лет назад я оставил будущим политикам страну. Тогда в Латвии жили 2,4 миллиона человек, бездефицитный бюджет, а внешний долг — в 21 раз меньше, чем сейчас. Тогда у нас не было очередей на обследования в поликлинике, мы всех могли вылечить за бюджетные деньги. Если бы знал, в какую задницу попадет страна после меня, я бы из политики не ушел", — сказал Криштопанс журналистам.