Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в «пятую точку» 

РИА Новости + ещё 1
«Латвия попала в пятую точку»
Фото: CC0 / NakNakNak /
Экс-премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс считает, что страна попала в "пятую точку", поскольку политики, которые пришли ему на смену, не смогли справиться со своими задачами.
"Двадцать лет назад я оставил будущим политикам страну. Тогда в Латвии жили 2,4 миллиона человек, бездефицитный бюджет, а внешний долг — в 21 раз меньше, чем сейчас. Тогда у нас не было очередей на обследования в поликлинике, мы всех могли вылечить за бюджетные деньги. Если бы знал, в какую задницу попадет страна после меня, я бы из политики не ушел", — сказал Криштопанс журналистам.
Криштопанс был премьер-министром Латвии в 1998-99 годах. Латвия вступила в ЕС и НАТО в 2004 году. Сейчас население страны составляет около 1,9 миллиона человек.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году
Прибалтика , В мире , ЕС , НАТО , Латвия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга22
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском5
Пристает к мужчинам: Премьера Украины обвинили
Пристает к мужчинам: Премьера Украины обвинили12
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки244
Кто крайний? В детский сад появится электронная очередь
Кто крайний? В детский сад появится электронная очередь
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
04:15
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение