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СМИ сообщили о договоренности России и Литвы по обмену осужденными за шпионаж 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Россия и Литва собрались провести обмен осужденными за шпионаж, сообщают СМИ.
«Литва передаст России осужденного два года назад гражданина РФ Николая Филипченко, Россия — литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году», — сообщил источник Балтийской службы новостей (БНС), передает ТАСС.
Кроме вышеперечисленных, в списки также включили осужденного в России норвежца и одного россиянина.
По тем же сведениям, переговоры шли не меньше года, окончательное решение литовская сторона приняла на минувшей неделе в ходе заседания Госсовета обороны во главе с президентом Гитанасом Науседой.
Напомним, Зимой 2017 года по обвинению в шпионаже в Литве были осуждены россиянин Сергей Моисеенко и бывший военнослужащий литовской армии Сергей Пусин. В июле того же года за шпионаж осудили гражданина России Николая Филипченко.
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Прибалтика , Видео , Сергей Пусин , Сергей Моисеенко , Николай Филипченко , ИТАР-ТАСС , Литва
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