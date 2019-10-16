«Литва передаст России осужденного два года назад гражданина РФ Николая Филипченко, Россия — литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году», — сообщил источник Балтийской службы новостей (БНС), передает ТАСС.
Кроме вышеперечисленных, в списки также включили осужденного в России норвежца и одного россиянина.
По тем же сведениям, переговоры шли не меньше года, окончательное решение литовская сторона приняла на минувшей неделе в ходе заседания Госсовета обороны во главе с президентом Гитанасом Науседой.
Напомним, Зимой 2017 года по обвинению в шпионаже в Литве были осуждены россиянин Сергей Моисеенко и бывший военнослужащий литовской армии Сергей Пусин. В июле того же года за шпионаж осудили гражданина России Николая Филипченко.