СМИ сообщили о договоренности России и Литвы по обмену осужденными за шпионаж

Россия и Литва собрались провести обмен осужденными за шпионаж, сообщают СМИ.

«Литва передаст России осужденного два года назад гражданина РФ Николая Филипченко, Россия — литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году», — сообщил источник Балтийской службы новостей (БНС), передает ТАСС.

Кроме вышеперечисленных, в списки также включили осужденного в России норвежца и одного россиянина.

По тем же сведениям, переговоры шли не меньше года, окончательное решение литовская сторона приняла на минувшей неделе в ходе заседания Госсовета обороны во главе с президентом Гитанасом Науседой.