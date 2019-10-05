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В Риге прошло шествие в защиту русских школ 

Говорит Москва + ещё 16 5 часов назад
В Риге прошло шествие в защиту русских школ
Фото: ТВ Центр
В нём приняли участие около 5 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель правления Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.
По его словам, такое число пришедших на акцию говорит о том, что «народ не сдаётся». Участники протеста сегодня собрались на ратушной площади около здания рижской думы и прошли через старый город. Завершился марш у здания правительства республики.
В апреле Конституционный суд Латвии признал реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения соответствующей закону. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и литература, а также предметы, «связанные с культурой и историей»). Постепенная реализация реформы начнётся с нового учебного года и завершится к 1 сентября 2021-го.
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Прибалтика , В мире , Рига
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