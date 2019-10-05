В Риге прошло шествие в защиту русских школ

В нём приняли участие около 5 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель правления Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

По его словам, такое число пришедших на акцию говорит о том, что «народ не сдаётся». Участники протеста сегодня собрались на ратушной площади около здания рижской думы и прошли через старый город. Завершился марш у здания правительства республики.

В апреле Конституционный суд Латвии признал реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения соответствующей закону. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и литература, а также предметы, «связанные с культурой и историей»). Постепенная реализация реформы начнётся с нового учебного года и завершится к 1 сентября 2021-го.