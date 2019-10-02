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Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ 

Парламентская газета + ещё 5 23 минуты назад
«Как признавать то, чего не было?»: Захарова о Крыме
Фото: ТАСС
Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook иронично прокомментировала создание в Парламентской ассамблее Совета Европы группы «Балтик плюс», основной задачей которой является противодействие России в рамках организации.
Инициатором объединения стала глава украинской делегации Елизавета Ясько. В группу вошли представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Их первым шагом стал отказ от празднования 70-летия Совета Европы. Накануне стало известно, что к ним также решила присоединиться делегация Польши.
«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — написала Захарова. При этом дипломат выразила Ясько отдельное «почтение с кисточкой и пальцем» за такую идею.
Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за событий на Украине и в Крыму. Полномочия российской делегации были восстановлены в ходе летней сессии организации 2019 года. В качестве реакции на этот шаг украинская делегация отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ, которая проходит с 30 сентября по 4 октября.
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Прибалтика , В мире , Мария Захарова , МИД , Совет Европы
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