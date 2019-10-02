«Как признавать то, чего не было?»: Захарова о Крыме

Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Литвы, Латвии, Инициатором объединения стала глава украинской делегации Елизавета Ясько. В группу вошли представители Украины Эстонии и Грузии. Их первым шагом стал отказ от празднования 70-летия Совета Европы. Накануне стало известно, что к ним также решила присоединиться делегация Польши.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — написала Захарова. При этом дипломат выразила Ясько отдельное «почтение с кисточкой и пальцем» за такую идею.

Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за событий на Украине и в Крыму. Полномочия российской делегации были восстановлены в ходе летней сессии организации 2019 года. В качестве реакции на этот шаг украинская делегация отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ, которая проходит с 30 сентября по 4 октября.