«Как признавать то, чего не было?»: Захарова о Крыме

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook иронично прокомментировала создание в Парламентской ассамблее Совета Европы группы «Балтик плюс», основной задачей которой является противодействие России в рамках организации.
Инициатором объединения стала глава украинской делегации Елизавета Ясько. В группу вошли представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Их первым шагом стал отказ от празднования 70-летия Совета Европы. Накануне стало известно, что к ним также решила присоединиться делегация Польши.
«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», — написала Захарова. При этом дипломат выразила Ясько отдельное «почтение с кисточкой и пальцем» за такую идею.
Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за событий на Украине и в Крыму. Полномочия российской делегации были восстановлены в ходе летней сессии организации 2019 года. В качестве реакции на этот шаг украинская делегация отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ, которая проходит с 30 сентября по 4 октября.