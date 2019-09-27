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Министр обороны Латвии считает войска СС национальной гордостью 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
В Латвии войска СС назвали национальной гордостью
Фото: РИА Новости
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал в пятницу участников латышского легиона войск СС гордостью народа и государства.
"Латвийские легионеры — гордость латышского народа и государства", — заявил он, выступая на памятном мероприятии в честь 75-летия боев у местечка Море, в которых участвовали легионеры. "Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память", — добавил Пабрикс.
Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. 16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти этих эсэсовцев. Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия.
После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того, как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить его из списка памятных дат.
Бои у Море — сопротивление латышских легионеров в 1944 году во время Рижской наступательной операции Красной армии по освобождению Прибалтики от фашистов.
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Прибалтика , В мире , Латвия
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