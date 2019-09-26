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Россию назвали главной угрозой национальной безопасности Латвии 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Россию назвали главной угрозой безопасности Латвии
Фото: РИА Новости
В новой концепции национальной безопасности Латвии, принятой Сеймом на ближайшие пять лет, российские спецслужбы названы основной угрозой для страны. Об этом сообщает издание Delfi.
В концепции отмечается, что спецслужбы России проявляют особый интерес к обороноспособности Латвии в приграничной зоне. Деятельность российской разведки представляет собой существенную угрозу для НАТО и ЕС, а вооруженные силы и военная инфраструктура, размещенная Россией на стратегическом европейском направлении, предусматривает развитие деятельности в военных целях. По мнению латвийских экспертов, российское внимание привлекает оборонный потенциал республики и присутствие военнослужащих Североатлантического альянса.
Также в документе указывается, что российские спецслужбы осуществляют целенаправленную и систематическую работу для получения разведданных о важнейших аспектах внутренней и внешней политики Латвии. Кроме того, агенты из России следят за общественным настроением в стране и усиленно собирают информацию, а также «проводят целенаправленные операции, чтобы в желательном для Кремля виде направлять процессы принятия решений».
Задачей органов госбезопасности Латвии названо опережающее и профилактическое действие для нейтрализации угроз для национальной безопасности страны, а также интересов НАТО и Евросоюза. В документе предлагается уделить особое внимание развитию инфраструктуры учреждений госбезопасности для эффективного реагирования на современные угрозы.
Согласно концепции, латвийская контрразведка должна применять в своей деятельности современные методы для идентификации агентов влияния, в том числе с использованием СМИ и социальных сетей. Особо подчеркивается в документе важность сотрудничества с странами-членами НАТО и ЕС для распознания и предотвращения угроз со стороны иностранных спецслужб. На основе утвержденной Сеймом концепции вскоре планируется разработать план национальный безопасности Латвии.
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Прибалтика , В мире , ФСБ , ЕС , НАТО , Латвия
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