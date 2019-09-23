Москва и Рига начнут активно сотрудничать

Москва и Рига планируют подписать актуальную программу сотрудничества

За прошедшие годы правительство Москвы и Рижская Дума реализовали уже две программы сотрудничества: на 2012-2014 и 2015-2017 годы.

"Программа, которая была у Москвы и Риги и определяла направления сотрудничества, я считаю, выполнена. Мы планируем подписать новую программу сотрудничества с более актуальными стратегическими задачами", — заявил Черёмин.

Министр оценил отношения двух столиц позитивно.

"В целом, я считаю, что спектр отношений очень широкий: это жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение", — заявил он.

Кроме того, Черёмин отметил взаимодействие городов в области культурных обменов. На встрече с руководством Риги московский министр также обсудил изучение опыта латвийских коллег в информационных технологиях, развитии транспортных систем, создании комфортной экологической и городской среды, сохранении исторического наследия города. По мнению Черёмина, у Москвы и Риги большой потенциал развития туризма и инвестиций.