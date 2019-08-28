У премьера-министра Литвы обнаружили рак

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил журналистам в правительстве, что у него обнаружена лимфома — гематологический рак лимфатической системы, передаёт агентство BNS.

Ранее сообщалось, что президент Гитанас Науседа издал декрет, которым разрешил премьеру брать больничный до 4 октября, если это потребуется. Сам Сквернялис просил журналистов не вмешиваться в его частную жизнь и диагноз не раскрывал. Но было видно, что он заметно похудел. Известно об операции, которую он перенёс в августе.

Сегодня премьер сообщил: «Это лимфома, первая стадия, она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия. Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно».

По его словам, проблемы в лимфатической системе были обнаружены после проверки здоровья в мае, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат правящего Союза крестьян и «зелёных», но не прошёл во второй тур.

«К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз», — сказал Сквернялис.

По его словам, в октябре лечение должно завершиться, врачи надеются на полное выздоровление.