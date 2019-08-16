Цена политики: сколько Прибалтика теряет от русофобии

Литвы и Балтийские политики продолжают поддерживать русофобские настроения в регионе. То они требуют взыскать с Москвы многомиллиардный ущерб за советскую оккупацию, то запрещают преподавать в вузах на русском языке. При этом Россия остается для Прибалтики ключевым партнером в торговых и энергетических отношениях. Отказ от сотрудничества с «оккупантом» рискует обернуться фатальным спадом в экономике Латвии Эстонии , предупреждают аналитики.

Русофобские настроения давно уже не новость в Прибалтике. В прошлом году власти Латвии приняли поправки к закону о высших учреждениях. Они ограничили использование в обучении других официальных языков ЕС и запретили преподавание на языках стран, не входящих в Евросоюз. В итоге большинство вузов отказались от программ на русском языке.

Прибалтийские страны неоднократно призывали не называть их «бывшими советскими республиками». В Латвии, Литве и Эстонии апеллировали к тому, что они были незаконно оккупированы и присоединены СССР в 1940 году, так как европейские государства отказывались признавать расширение границ Советской республики. За якобы советскую оккупацию только Рига , например, требует от Москвы около 300 млрд евро.

При всем при этом прибалтийские государства имеют солидный доход от торговли с Россией, год от года растущего турпотока россиян и продаж недвижимости, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Ключевой торговый партнер

Несмотря на антироссийскую политику, для Прибалтики Россия остается крупнейшим торговым партнером. Например, согласно данным департамента статистики Литвы, страна в 2018 году направила в Россию товаров на 28,27 млрд евро и импортировала их на 30,92 млрд евро.

Торговые отношения продолжают развиваться — за год объем экспорта и импорта Литвы с Россией вырос на 1,1% и 22,5% соответственно.

Германию. Для Вильнюса российский рынок остается главным местом сбыта товаров. В прошлом году в структуре литовского экспорта Россия заняла первое место, обогнав Латвию, Польшу

«Если бы не продолжающаяся уже 30 лет антироссийская риторика со стороны властей, то товарооборот между странами увеличился бы в 2-2,5 раза. Однако литовское правительство не дает местным бизнесменам богатеть за счет торговли с Россией», — говорит президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Похожая ситуация наблюдается и в экономических отношениях Москвы с Таллином и Ригой, добавляет эксперт.

Например, для Эстонии Россия до сих пор остается одним из лидеров среди стран-импортеров. Один только российский транзит через Прибалтику приносит бюджетам этих государств существенную прибыль. В 2017 году объем перевалки российских грузов в портах стран Балтии превысил 42,5 миллиона тонн.

«Поэтому в случае закручивая гаек и отказа от сотрудничества с Москвой страны Балтии рискуют столкнуться с серьезными многомиллиардными потерями. Учитывая тот факт, что после выхода из ЕС Великобритании Прибалтика потеряет 15-20% дотаций, то стагнация в торговых отношениях с РФ чревата для них фатальными последствиями», — указывает Межевич.

Энергетический торг

Помимо обширных торговых связей, страны Балтии имеют долгосрочные контракты с Россией в энергетической сфере. Тем не менее, местные власти много лет говорят о намерении снизить зависимость от поставок трубного газа из России. В рамах новой доктрины они даже запустили пункт приема сжиженного газа в Клайпеде, который должен поступать из США.

Однако финансовые интересы в этом случае победили политические амбиции. Дело в том, что экономически поставки СПГ из порта Высоцк Ленинградской области в Клайпеду намного целесообразнее, чем переправка танкера из Штатов из-за более короткого транспортного плеча.

Плюс из-за ряда преференций и особенностей сжиженный газ с арктических проектов выходит дешевле американского аналога.

Нарек Авакян. Борьба за энергонезависимость прибалтийских стран была нецелесообразна с экономической точки зрения и политизирована, подчеркивает начальник отдела инвестидей « БКС Брокер

«Для Прибалтики более выгодного поставщика энергоресурсов нет и по многим причинам быть не может. Достаточно посмотреть на географию. Рано или поздно в экономических вопросах прагматизм побеждает, и сейчас именно это и произошло с Литвой», — добавляет Авакян.

Также не выходит у стран Балтии сократить потребление электроэнергии из России. В 2018 году « Интер РАО » увеличила экспорт в Литву на 41% — до 4,4 млрд кВт-ч, что стало рекордным показателем с момента распада СССР.

В ближайшем будущем объемы реализации электроэнергии в страну сохранятся на высоком уровне благодаря позитивной конъюнктуре на рынке Nord Pool (северных стран Европы — прим. «Газета.Ru»), полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев

В прибалтийских странах зачастую образуется дефицит электроэнергии. Ресурс производят на гидроэлектростанциях, и в засуху там слишком низкий уровень воды. Вдобавок на рынке до сих пор наблюдается высокая цена на уголь, что побуждает страны Балтии закупать электричество у российских поставщиков, отмечает эксперт.

Пустая Юрмала

Традиционно значительную часть доходов в бюджет Прибалтика получает и от российских туристов. Поток высокий, даже несмотря на отказ от проведения в Юрмале фестивалей КВН и «Новая Волна».

За прошлый год в Латвию россияне совершили 470 тысяч поездок, что на 18% больше показателей 2017 года, свидетельствуют данные погранслужбы ФСБ РФ

Соседнюю Эстонию в 2018 году посетили почти два миллиона россиян, а Литву для отдыха выбрали порядка 730 тысяч наших соотечественников.

Зачастую путешественники выбираются в страны Балтии в рождественские, майские и ноябрьские праздники, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» председатель правления организации «Всероссийское объединение туристов», член общественного совета Ростуризма Роман Бобылев.

Несмотря на попытки местных властей снизить привлекательность региона для наших соотечественников, стабильный поток сохраняется из-за лояльности турбизнеса: в гостиницах и кафе персонал продолжает говорить на русском языке.

«Инвесторы понимают, что соседей по ЕС не интересует отдых на Балтийском море, россияне и жители бывшего СССР до сих пор остаются ключевыми клиентами. Без них туристическая сфера понесет колоссальные убытки», — обращает внимание собеседник «Газеты.Ru».

Плюс россияне приезжают на каникулы на Балтику в свои собственные квартиры, купленные еще до эскалации политического конфликта. Зачастую жилье в регионе приобреталось для получения ВНЖ. Так, в 2010 году Латвия ввела программу, которая предполагает предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции. Чтобы получить документы страны-члена ЕС, нужно было купить недвижимость на 142 тыс. евро в Риге. Для Юрмалы ставка была вдвое ниже — всего 71 тыс. евро.

Но с 2014 года порог инвестиций власти увеличили до 250 тыс. евро, а также ввели пошлину в размере 5 тыс. евро за повторное продление ВНЖ. Возросшие издержки вкупе с усилением антироссийской риторики отрицательно повлияли на продажи недвижимости.

«Сейчас продажи в сегменте практически остановились, а многие выставили квартиры и дома на продажу.

Учитывая, что кроме россиян никому недвижимость в Прибалтике не интересна, ситуация рискует стать бомбой замедленного действия. В будущем цены рискуют серьезно просесть, что негативно скажется на экономике региона», — прогнозирует Николай Межевич.

Стоимость жилья в той же Латвии уже просела. Например, в начале 2010-х средняя цены на двухкомнатную квартиру в новых микрорайонах Риги стартовали с 80 тыс. евро. Сейчас трехкомнатную квартиру можно купить за 60-65 тыс. евро.