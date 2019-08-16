Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией

Важнейший экономический и в конечном итоге политический конфликт разрешен в пользу России — и Белоруссии . Речь идет о продаже электроэнергии со строящейся в Белоруссии Росатомом атомной электростанции. Несмотря на все протесты Литвы , ее соседка Латвия решила закупать электричество с АЭС в Белоруссии. Это значит, что проект начнет приносить деньги.

Политические игры Вильнюса вокруг строящейся в Остравце белорусской АЭС закончились. Ближайшая соседка Литвы по ЕС НАТО — Латвия официально заявила, что готова покупать и продавать той же Литве дешевую белорусскую электроэнергию. Энергия эта начнет поступать на рынок уже в конце 2019 года, с вводом в эксплуатацию Остравецкой АЭС (которую строит российский Росатом). Соответствующее решение принято на уровне правительства Латвии. Мотивация сугубо экономическая — чтобы, как сказано в постановлении кабмина, «смягчить риск вероятного уменьшения потока электроэнергии или негативных колебаний тарифов».

Именно Литва была самым ярым противником строительства АЭС в Белоруссии, и вот уже несколько лет пытается убедить всех, что станция в Островце якобы небезопасна (несмотря на прямо противоположные заявления МАГАТЭ ).

C началом строительства Белорусской и временно замороженной Балтийской АЭС на всех уровнях Литва стала призывать ЕС и ближайших соседей — Латвию, Эстонию Польшу , бойкотировать атомные проекты Минска Москвы . Мотивировала тем, что Остравецкая атомная станция возводится в опасной близости от литовской границы (20 км) и столицы Литвы — Вильнюса (50 км). В Вильнюсе заявляли, что стране и всей Европе грозит «второй Чернобыль ». А своим жителям раздавали инструкции «куда бежать и что делать» при взрыве Остравецкого реактора. Был разработан и утвержден правительством план учений на случай ядерной катастрофы, закуплены несколько миллионов йодосодержащих таблеток.

Более того — в апреле 2017 года в Литве был принят закон «О необходимых мерах против угроз небезопасных АЭС третьих стран». Причиной его принятия как раз и послужила Белорусская АЭС, возводимая Росатомом. Этим законом Литва запретил правительству и частным компаниям в будущем покупать дешевую электроэнергию не только из Белоруссии, но и временно замороженной Балтийской АЭС в Калининградской области России.

Об опасности Остравецкой АЭС МИД Литвы Линас Линкявичюс рассказывал и американскому конгрессмену, демократу от Иллинойса Майку Куингли совсем недавно, во время недавней встречи 14 августа.

В этот же день президент Литвы Гитанас Науседа, во время визита в Берлин, о страхах Вильнюса поведал канцлеру Германии Ангеле Меркель. Глава Германии с сочувствием отнеслась к беспокойству Литвы. Но лишь посоветовала не игнорировать атомный проект Белоруссии на всех уровнях, а принять участие в контроле за качеством строительства БелАЭС.

«Германия поддерживает Литву, чтобы соблюдались более высокие критерии безопасности. ЕС должен наблюдать, чтобы эта станция в Островце соответствовала всем стандартам безопасности и не представляла угрозы», — сказала канцлер Германии на совместной пресс-конференции с президентом Литвы.

Сами же белорусские власти не раз предлагали литовцам чаще посещать строительную площадку в Остравце, чтобы развеять свои страхи. Предлагали даже принять долевое участие в проекте. Но литовцы категорически отвергли эти предложения. А своим ученным-атомщикам, которые ранее работали на Игналинской АЭС, запретили выступать консультантами белорусского проекта.

Теперь Литве осталось лишь признать неизбежное.

«Остановить одними экономическими рычагами электростанцию, которая построена уже на 90%, пожалуй, было несколько наивно Останавливать надо было в 2011-2012 годах, когда мы подписывали коммюнике о сотрудничестве с Беларусью в сфере атомной энергетики. Во всяком случае, я мог бы показать оригинал этого коммюнике», –заявил в среду президент Литвы Гитанас Науседа. Тем самым он обвинил в этом поражении правительство консерваторов-либералов, которое на тот момент находилось у власти в Литве.

Сама же Литва в 2009 году закрыла на тот момент единственную в регионе Игналинскую атомную станцию. Закрытие ИАЭС было один из главных условий вступления Литвы в ЕС. А по оценкам специалистов, ИАЭС могла еще лет двадцать вырабатывать дешевое электричество.

Именно после остановки двух реакторов Игналинской АЭС Литва из поставщика дешевой электроэнергии превратилась в потребителя. Оставшихся энергомощностей ТЭС и Круонинсской ГАЭС стало не хватать. На региональном рынке образовался дефицит электроэнергии. Сегодня его покрывают закупками у России через электросети Белоруссии. Попытка Литвы построить новую Висагинскую АЭС с участием японской компании Хитачи провалилась еще на стадии заключения договора.

Всемирный договор «по климату», предполагающий закрытие тепловых электростанций, работающих на угле и нефтепродуктах, заставляет снова вспомнить об атомной энергетике. Ведь

ветерогенераторы и солнечные батареи не могут составить достойную конкуренцию АЭС.

Вот и Польша задумалась над этим вопросом. Вместо закрываемых экологически вредных ТЭС, работающих на местном угле, Варшава вместе с США планирует в течение 20 лет построить шесть блоков АЭС общей мощностью от 6 до 9 ГВт. В июне этого года уже был подписан соответствующий протокол о взаимопонимании по вопросам кооперации в использовании атомной энергии. Будет ли какой-то из этих реакторов размещен у литовско-польской границы? Об этом пока не сообщается.

Сейчас торговля электроэнергией между государствами Балтии и третьими странами осуществляется только через литовско-белорусскую границу по энергокольцу БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва). В 2025 году страны Балтии собираются отключиться от БРЭЛЛ и синхронизировать свои сети с Западной Европой через электромост Литва-Польша. Соответствующий проект и его финансирование утверждены Еврокомиссией . Самыми активными протеже этого проекта выступают Вильнюс и Варшава, которые в будущем, после отключения от БРЭЛЛ, надеются диктовать цены на электричество для Латвии и Эстонии.

Но своим последним заявлением Латвия ставит под вопрос и свое участие в этом общеевропейском проекте. Ведь в случае полного отключения от энергосистем Белоруссии и России, и синхронизации с сетями Европы покупать электроэнергию из Остравца будет невозможно.

Свое официальное слово по вопросу будущей закупки дешевой электроэнергии из БелАЭС еще не сказала и Польша. В случае положительного решения Варшава и Рига уже в следующем году получат дешевую электроэнергию из белорусского атомного реактора, возводимого Росатомом. А Вильнюс вынужден будет покупать ее у соседей уже дороже. При этом оглядываясь на свою закрытую Игналинскую АЭС.