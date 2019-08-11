За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России

Прибалтика живет прошлым. Не сумев решить собственные экономические проблемы, эти три страны пытаются взыскать ущерб за «советскую оккупацию». Например, только Латвии Россия «должна» около 300 млрд евро. В Москве удивляются, почему прибалты забыли о советских вложениях, и называют выдвинутые требования фантазиями «больных людей».

Прибалтика живет мечтами добиться денежных компенсаций от России. Там заявляют, что СССР оккупировал их с 1940 по 1991 год. И за эти годы мы задолжали Литве , Латвии и Эстонии внушительные суммы.

Еще в ноябре 2015 года министры юстиции стран Балтии подписали меморандум о сотрудничестве. Он подразумевает координацию деятельности по взысканию с России «ущерба за советскую оккупацию».

После этого страны Прибалтики, не в силах решить внутренние проблемы с оттоком населения из страны, направили свою активность в немного другое русло. Один за другим они начали представлять свои подсчеты убытков от оккупации.

В 2016 году, например, специально созданная в Латвии комиссия оценивала «демографические потери», «ущерб от советских военных баз» и то, как повлияла «оккупация» на латвийскую культуру. Россия, по ее подсчетам, должна выплатить €300 млрд, из которых €185 млрд — экономический ущерб.

Эстонская комиссия оказалась во много раз скромнее. Так, Таллин в свою очередь насчитал, что ущерб от так называемой «советской оккупации» составил примерно €1,2 млрд Об этом заявлял Минюст страны.

В отчете были приведены такие цифры — жертвами сталинских репрессий стали 49,5 тыс. человек, 24,1 тыс. человек погибли во время Второй мировой войны и 139,4 тыс. человек были вынуждены уехать из Эстонии, из-за потери Печерского района и территорий за Нарвой Эстония потеряла 213 тыс. человек.

Также Минюст утверждает, что с 1948 по 1985 год Эстония лишилась миллиона гектаров сельхозземель. Загрязнение поверхностных вод с 1950 по 1990 год оценили в 20 млрд рублей, загрязнение грунтовых вод — в 60 млрд рублей. Принудительная коллективизация разрушила сельское хозяйство страны и нанесла ущерб в размере 3 млрд рублей. В Эстонию привезли много рабочей силы, и доля эстонцев в национальном составе республики уменьшилась с 89% в 1941 году до 61% в 1989 году.

«До сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — приводит Sputnik слова эстонского лидера консерваторов Марты Хельме.

В Литве также подсчитывают потери. Так, в Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ) заявляют, что балтийская республика в советские времена была «донором СССР» и поддерживала его финансово. Валдас Адамкус , занимавший пост президента Литвы, еще в 2008 году заявлял, что страна потеряла в результате «советской оккупации» $28 млрд

При этом страны постоянно напоминают о своих требованиях. Так, в марте 2019 года в Риге прошла международная конференция, на которой стороны обсудили совместные действия по вопросу, как добиваться компенсации от России за «советскую оккупацию».

На ней министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия — правопреемница СССР, поэтому ее обязанность — компенсировать странам Прибалтики якобы нанесенные убытки.

«Мы говорим о вещах, которые важнее денег», — утверждает он.

Между тем, говоря о «советской оккупации», власти прибалтийских государств забывают о тех выгодах, которые получали Литва, Латвия и Эстония от нахождения в составе СССР. Это, например, и щедрые дотации, и строительство инфраструктуры, и заводов и предприятий. Только в Латвии было построено около 500 заводов и фабрик.

Экономические успехи стран Прибалтики после обретения независимости во многом были за счет «советского наследия». К началу 1990-х годов Прибалтика имела современную обрабатывающую промышленность и энергетику, плотную сеть качественных автодорог и хорошо оборудованные морские порты.

Однако после обретения независимости многие предприятия по тем или иным причинам закрылись или пришли в упадок.

Так, на пике развития Рижского государственного электротехнического завода, более известного, как ВЭФ (VEF, Valsts Elektrotehniskā Fabrika), там работали около 20 тыс. человек. Завод успешно выпускал радиоприемники, телефонные аппараты. Однако не выдержал конкуренцию с другими производителями после открытия границ. Сейчас часть корпусов снесена, оставшиеся сданы в аренду, 1/5 часть территории занимает торговый центр.

Рижская автобусная фабрика (РАФ) была реорганизована в акционерное общество. С 1996 года фабрика пыталась войти в альянс с ГАЗ, однако правительство Латвии блокировало соглашение. Год спустя производство было остановлено, а после — в 1998 году — владельцы заявили о банкротстве. Производственные корпуса были разрушены, сейчас там находятся арендуемые коммерческие площади. В 2012 году латвийским гонщиком Андрисом Дамбисоном на РАФе был открыт музей истории завода.

Игналинская АЭС перешла под юрисдикцию Литвы в 1991 году. В 1993 году была достигнута максимальная производительность АЭС — за год было произведено 12,26 млрд кВт в час электроэнергии, что составило 88,1% всей произведенной в республике электроэнергии. Игналинская АЭС была закрыта в 2009 году, такая мера была продиктована Литве в качестве одного из условий для вступления в ЕС

Эстонский «Двигатель» (Tehas Dvigatel) — вагоностроительный завод — во время советской власти был крупнейшим машиностроительным предприятием страны, входил в систему оборонно-промышленного комплекса СССР. После получения независимости Эстонии «Двигатель» стал государственным акционерным обществом — RAS Dvigatel. Владельцы пытались восстановить прежние мощности в течение последующих 10 лет, однако предприятие ждала только смена собственников и постепенная ликвидация производства.

Россия до сих пор не считает требования стран Балтии обоснованными и не ведет переговоров по поводу ущерба от «советской оккупации».

«Не Россия должна Литве, а Литва России. И не много не мало, а $72 млрд», — приводит РИА «Новости» слова Александра Удальцова, посла России в Вильнюсе.

По его словам. Россия, бывшая крупнейшим донором союзного бюджета, вправе потребовать от Литвы возмещения расходов, в частности за льготные поставки минерального сырья и энергоресурсов из РСФСР.

К моменту вхождения в состав СССР Литва считалась аграрной страной и занимала одно из последних мест по качеству жизни в Европе. При этом уровень производства промышленной продукции был в три раза ниже среднего по СССР. Масштабная индустриализация республики началась только после окончания Великой Отечественной войны.

По словам Удальцова, в 1940-1990 годах в экономику прибалтийской страны инвестировали порядка $65 млрд

В Кремле также говорят, что Россия не собирается вести разговор о компенсациях за «советскую оккупацию», о которых заявили в Эстонии и Латвии. Отмечается, что во времена Советского Союза Литва, Латвия и Эстония получали крупные дотации.

«Конечно же, не согласны вообще с термином «советская оккупация», это первое. Второе — мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что требования компенсации со стороны России предъявляют «больные люди с уже неисправимой психикой».