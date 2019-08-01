В Латвии назвали «несчастьем» победу СССР над Гитлером

Руководитель фракции националистической партии «Все — Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис заявил о том, что победа СССР над нацистской Германией принесла Латвии несчастье.

«К сожалению, не все понимают, что это была за «победа», какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам», — приводит слова Лоциса РИА Новости.

Заявление депутата сделано в годовщину освобождения от гитлеровцев второго по величине литовского города — Каунаса . Дайнис Лоцис подчеркнул, что Латвия была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год, и этой точки зрения на исторические события придерживается правительство балтийской республики.

Недавно Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, запрещающий ношение советской военной формы на любых общественных мероприятиях. Под запрет также попали знаки серпа и молота, флаг СССР и знамя Победы, советские военные знамена и гимны. За нарушение этого закона планируется применять денежный штраф в размере 350 евро для физических и 2900 евро для юридических лиц.

Запрет вступит в силу 1 января 2020 года, если законопроект утвердит президент Эгилс Левитс. Это вероятно, поскольку ранее Левитс высказывался за запрет русского языка, закрытие русских школ и ужесточение санкций против России. В МИД РФ , комментируя этот законопроект, назвали его кощунственной инициативой и глумлением над памятью советских воинов, отдавших жизни за освобождение Латвии.

Напомним, Латвия была освобождена от немецко-фашистских захватчиков в ходе Прибалтийской операции осенью 1944 года. Общее руководство операцией осуществлял маршал Советского Союза Александр Василевский . В результате были разгромлены 26 немецких дивизий группы армий «Север» и 3 дивизии уничтожены полностью. Германские войска потеряли свыше 200 тысяч человек, советские — 218 622 человека, в том числе безвозвратно — 61 648 военнослужащих. 112 солдат Красной армии в ходе операции были удостоены звания Героя Советского Союза.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как выпускающая сувениры американская частная компания Bradford Exchange представила юбилейную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников по антигитлеровской коалиции отсутствует Советский Союз. В Германии тоже отличились, но не продавцы сувениров, а журналисты: редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф заявил о необходимости снести звонницу, установленную на Прохоровском поле в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.