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Правящая коалиция Эстонии намерена отказаться от русских школ 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Нынешняя правящая коалиция Эстонии, в которую входит и отстаивающая интересы русскоязычных жителей Центристская партия, твердо намерена полностью перевести школы на обучение на эстонском языке. Об этом заявил в четверг газете Postimees председатель входящей в коалицию партии "Отечество" Хелир-Вальдор Сеэдер.
"Отечество" поставило перед собой цель перейти к полному обучению на эстонском языке, и это также является твердым намерением сегодняшней правительственной коалиции, — заявил он. — Эксперты должны дать оценку того, за какое время это возможно, но переход на образование на эстонском языке произойдет в любом случае".
Комментируя высказывания мэра Таллина Михаила Кылварта о том, что тот намерен защищать русскоязычное образование, Хелир-Вальдор Сеэдер указал, что на государственном уровне сделать это не удастся.
"Михаил Кылварт годами пытался остановить переход на эстоноязычное образование в Таллине, — сказал Сеэдер. — В столице, где Центристская партия наслаждается единовластием, это было возможно. Но на государственном уровне "Отечество" этого, конечно, не допустит. В коалиционном договоре, в составлении которого принимал участие и Михаил Кылварт, ясно обозначена цель: все школьные учителя в будущем на хорошем уровне будут владеть эстонским языком".
Ранее на этой неделе в интервью ТАСС Михаил Кылварт заявил, что школьное образование на русском языке в Эстонии необходимо сохранить. Позднее в интервью порталу baltnews.ee он сказал, что формирование правящей коалиции в составе Центристской партии, Консервативной народной партией Эстонии (КНП) и "Отечества" (Isamaa) было единственным способом защитить русские школы.
6 апреля Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии и партия "Отечество" представили коалиционное соглашение и выдвинули своих кандидатов на посты в будущем правительстве. 29 апреля правительство во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом было приведено к присяге.
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Комментарии
Прибалтика , В мире , Образование , Михаил Кылварт , ИТАР-ТАСС , Эстония
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