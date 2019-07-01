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Уволенный «русский мэр» Риги стал фигурантом уголовного дела 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: ТАСС
Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией официально сообщило бывшему мэру Риги Нилу Ушакову о статусе подозреваемого. Об этом политик написал в своем Facebook.
Из слов Ушакова непонятно, в совершении какого именно преступления его подозревают. Политик сообщил, что поводом для изменения его процессуального статуса стало обнаружение в его кабинете «самодельного записывающего устройства, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков». Он уточнил, что это был картонный альбом со вклеенными в него камерой и микрофоном.
Ушаков отметил, что о статусе подозреваемого ему сообщили «в крайней спешке» в последний день работы его в Рижской городской думе.
По итогам прошедших 26 мая выборов, Ушаков стал депутатом Европарламента и получил неприкосновенность. Политик шел на выборы по спискам партии «Согласие».
Ушаков перестал исполнять обязанности мэра Риги с 5 апреля, после того, как министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце принял решение лишить его полномочий за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов». Ушакова подозревают в коррупционных нарушениях, связанных с деятельностью муниципального предприятия Rīgas satiksme («Рижское сообщение», отвечает за транспорт), где он является акционером.
Сам Ушаков считает свою отставку «противоправной и непрофессиональной». По мнению бывшего мэра, его увольнение — это месть политиков, проигравших выборы в Рижскую думу в 2017 году. Он неоднократно говорил о своих планах доказать в суде незаконность решения о своем увольнении.
Лидер «Согласия» возглавлял Рижскую думу с 2009 года. Его подозревают в участии в нескольких коррупционных схемах, а также обвиняют за использование русского языка при общении с избирателями.
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Комментарии
Прибалтика , Происшествия , Нил Ушаков , Европарламент , Рига
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