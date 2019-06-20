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Нового мэра Риги убрали с поста 

Lenta.ru + ещё 14 4 часа назад
Фото: Delfi.lv.
Рижская дума отправила в отставку мэра города Дайниса Турлайса. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».
Уточняется, что за отставку главы самоуправления проголосовал 31 депутат, против — 29.
«Настало время, когда у оппозиции наконец-то появилась возможность доказать, что у Риги есть альтернатива, что Ригой можно управлять по-другому», — заявил один из инициаторов голосования депутат Виестурс Зепс.
Теперь, если в течение двух месяцев не будет избран новый мэр, парламент Латвии вправе инициировать роспуск всей Рижской думы.
Дайнис Турлайс, представляющий фракцию «Честь служить Риге» (ЧСР), был избран мэром 30 мая, после того как с поcта ушел Нил Ушаков, избранный депутатом Европарламента. Однако позже из фракции «Согласие», которая входит в коалицию с ЧСР, были исключены четыре депутата, что уровняло количество мест у властной коалиции и оппозиции, в которой находятся националистические и консервативные партии.
После этого все фракции оппозиции Рижской думы договорились созвать внеочередное заседание, на котором было предложено выразить недоверие Турлайсу, под соответствующим запросом подписались 24 депутата.
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Комментарии
Прибалтика , В мире , Нил Ушаков , Европарламент , ИА Sputnik , Латвия , Рига
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