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В Латвии переименовали школу имени Пушкина 

RT на русском + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В латвийском городе Лиепая местная дума проголосовала за переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в «школу Лиедага».
Об этом сообщает Sputnik Латвия.
Решение о переименовании учебного заведения было принято 10 голосами «за» и 3 — «против».
Вместе с этим отмечается, что депутат городской думы Людмила Рязанова рассказала на заседании, что к ней обратились родители учеников, бывшие ученики и учителя с просьбой сохранить название школы.
Рязанова передала своим коллегам письмо противников переименования, которое подписали 121 человек, однако большинство парламентарием проигнорировали этот факт при голосовании.
В апреле Конституционный суд Латвии признал соответствующим Конституции решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
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Прибалтика , В мире , Образование , Латвия , Лиепая
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