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Алковойна Эстонии и Латвии: эстонский парламент снизил акцизы на алкогольные напитки 

ИноСМИ 12 часов назад
Фото: © flickr.com, Felix Krohn
В Эстонии принят закон о снижении налога на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25 процентов. Цель, котороую преследуют депутаты парламента, такова: ограничить возросшую с 2015 году приграничную торговлю алкоголем в Латвии. В результате снижения цен на алкоголь могут сократиться объемы покупок алкоголя в Латвии и вырасти объем алкоголя, купленного в Эстонии.
Рийгикогу (парламент Эстонии) на состоявшемся в четверг пленарном заседании принял закон, согласно которому с 1 июля 2019 года понижается налог на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25 процентов, за принятие закона проголосовали 70 депутатов, «против» — 9 депутатов.
Инициированные фракциями Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa поправки в законе об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество предусматривают понижение с 1 июля на 25 процентов ставки акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки, чтобы ограничить возросшую с 2015 году приграничную торговлю алкоголем в Латвии, сообщила пресс-служба Рийгикогу.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что цель снижения ставок акциза — дать работающим в Эстонии предпринимателям возможность понизить цены на алкоголь за счет снижения акцизной ставки, чтобы ограничить возросшую с 2015 году приграничную торговлю алкоголем в Латвии. В результате снижения цен на алкоголь могут сократиться объемы покупок алкоголя в Латвии и вырасти объем алкоголя, купленного в Эстонии, в том числе на северной границе.
Во втором чтении законопроекта финансовая комиссия внесла дополнение, целью которого ставится предупредить вывоз из Эстонии в другие страны и повторный ввоз в страну акцизного товара, акциз на который уже уплачен в Эстонии во избежание осуществления нового более низкого акцизного сбора. Таким образом, товары, уже допущенные для потребления в Эстонии, облагаются акцизом первично.
Delfi, Латвия
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Прибалтика , Статьи , Латвия , Эстония
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