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В Эстонии вандалы осквернили монумент жертвам фашизма 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В эстонском городе Курессааре неизвестные осквернили братскую могилу, где покоятся казненные во время фашистской оккупации. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.
"За подобное деяние может быть наложен штраф", — пояснила старший следователь отдела полиции Курессааре Хеди Випп, которую цитирует местное издание meiemaa.ee. Вандалы разрисовали основание монумента красной краской.
Памятник жертвам фашизма в Курессааре был открыт в 1965 году. Автором композиции является эстонский скульптор Матти Варик. Монумент, на котором высечены имена пострадавших от рук немецко-фашистских захватчиков, изготовлен из традиционного для острова Сааремаа материала — доломита.
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Прибалтика , В мире , Происшествия , Эстония
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