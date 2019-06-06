Электричество из России привело к массовым сокращениям в Эстонии, пишут СМИ

Дешевая электроэнергия из России стала причиной сокращения около 500 сотрудников Eesti Energia, а этим летом в вынужденный отпуск отправят еще 1300 работников, сохранение рабочих мест которых также висит на волоске, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местное издание.

"В этом году мы уже сократили почти 500 человек. По сути, эта относительно жесткая и неравная рыночная ситуация, которая сложилась у нас с дешевым российским электричеством, в конкуренции с не облагаемым налогом электричеством, показывает, что нам, может быть, придется пойти на дополнительные сокращения еще в этом году", — посетовал глава концерна Хандо Суттер.

Отмечается, что сейчас три из одиннадцати блоков Нарвских электростанций не работают, а отключения начались еще четыре месяца назад.

Также, по словам главного доверенного лица профсоюза нарвских энергетиков Андрея Зайцева, премьер-министр Эстонии Юри Ратас намерен поднять вопрос о дешевой российской электроэнергии во время визита в Брюссель, однако он сомневается, что в Евросоюзе смогут чем-то помочь, поскольку на принятие соответствующего решения могут уйти годы.

Sputnik Эстония подчеркивает, что Россия еще в прошлом году значительно нарастила поставки электроэнергии в балтийский регион, торгуя на бирже Nord Pool в те часы, когда цена самая высокая. Российские компании выражали готовность продолжить поставки в Прибалтику и Финляндию, учитывая, что для этого расширились возможности после введения в строй новых ТЭС в Калининградской области.