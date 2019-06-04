Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Латвия решила дерусифицировать православную церковь 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам предлагает изменить порядок формирования руководства Латвийской православной церкви (ЛПЦ). Об этом сообщает Delfi.
В частности, в закон предлагается ввести норму о том, что руководители ЛПЦ должны являться гражданами Латвии, проживающими в стране не менее десяти последних лет. Неграждан, в том числе русских, собираются отстранить от этой работы.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит «укрепить автономию организации и даст возможность избежать потенциального влияния из-за рубежа». Это, в свою очередь, позволит укрепить государственную и общественную безопасность Латвии.
Вышеупомянутую норму планируется применить в отношении главы церкви, митрополитов, архиепископов, епископов и кандидатов на эти должности. В данный момент лица, занимающие эти должности, назначаются в ЛПЦ Московским патриархом.
Неграждане — жители Латвии, не имеющие ни гражданства республики, ни гражданства других государств. Права этой категории жителей ограничены. Неграждане не имеют избирательных прав, хоть и могут состоять в латвийских партиях. Ограничены они также в профессиональной деятельности: не могут служить в армии, правоохранительных органах, охране тюрем, работать чиновниками, адвокатами и другими. Также существуют ограничения в социальных и экономических правах: в приобретении недвижимости, в подсчете пенсионного стажа и в праве ношения оружия.
По состоянию на 1 января 2019 года, более 220 тысяч русских жителей Латвии, которые являются самым многочисленным национальным меньшинством страны, не имеют статуса латвийских граждан.
Последние новости
Самый мощный спутник России забарахлил «Яндекс» объяснил игнорирование требований ФСБ Одного из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ поймали в самолете
Комментарии
Прибалтика , В мире , РПЦ , МВД , Латвия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание59
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров10
Белоруссия ответила на военные планы США50
На встрече Трампа и Елизаветы II случился казус9
ЧП в Солнечногорске: киллер застрелил директора ТЦ63
Видео
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
01:09
Россию обвинили в создании видео об аннексии Украины
Украина В мире
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:03
Белоруссия ответила на военные планы США
Армия
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение