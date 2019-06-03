В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов

Эстонии пришли к власти националисты нового поколения — ярые евроскептики и, как их называют некоторые, «трамписты». Это новое для Прибалтики явление. Еще недавно «Консервативную народную партию» (EKRE) воспринимали как маргиналов, ностальгирующих по Третьему рейху и кричащих на каждом углу про российских захватчиков. А сейчас их представители прошли в правительство и определяют политику одного из государств ЕС . Но, оказавшись у власти, эстонские правые забыли про «восточную угрозу» и устремили взоры на Запад, объявив войну европейским ценностям. И самое тревожное, что в Европе у них уже есть союзники. «Лента.ру» проследила историю политической силы, которая заставила нервничать бюрократов в Брюсселе

Ксенофобия как трамплин

«Отцом» «Консервативной народной партии» (EKRE) является 69-летний Март Хельме — один из наиболее эпатажных прибалтийских политиков. Когда Эстония вышла из состава СССР, он занимал пост исполнительного директора Союза писателей республики. Хельме сделал дипломатическую карьеру и даже успел поработать послом в Москве

Политик всегда придерживался праворадикальных убеждений и долго искал политическую силу, чьи идеи он смог бы разделить. Однако существующие варианты Хельме не устроили, поэтому в 2012 году он создал собственную партию, которая быстро набрала популярность. Ее сторонники почитают бойцов эстонского легиона «Ваффен-СС», агитируют за окончательную ликвидацию русскоязычных школ и выступают против ратификации пограничного договора с Москвой — на том основании, что якобы в состав сегодняшней России входят исконные эстонские земли.

Март Хельме так высказывался про восточного соседа:

«Сегодняшняя Россия — это растущий монстр, какого мир в своей истории еще не видел».

Tanel Meos / AP /// Председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме

Еще в 2007-м, задолго до нынешнего геополитического кризиса, Хельме говорил, что России «нужно навязать новое, непосильное для нее экономическое соревнование, гонку вооружений и идеологическую войну». Когда же РФ развалится, «на обломках империи нужно будет помочь родиться национальным государствам малых народов и другим демократическим образованиям», предлагал политик.

Дональду Трампу. Это типичная для современных прибалтийских стран риторика, ею уже сложно кого-то удивить. Беспокойство граждан и политиков вызвал тот факт, что Хельме пошел еще дальше и замахнулся на «священную корову» — Евросоюз. Политолог, уроженец Эстонии Максим Рева в беседе с «Лентой.ру» заметил, что по своей идеологии Март Хельме довольно близок к президенту США

«"Трампизм" EKRE — это те детали программы, за которые национал-консерваторов называют в Эстонии нацистами: более чем скептическое отношение к идее глобализации и открытое неприятие массовой миграции из стран третьего мира. Национал-консерваторы — партия классических евроскептиков», — отмечает Рева.

Беженцев в Эстонии пока не очень много, но они уже вызывают неприязнь местного населения. Эти чувства усилились после того, как в марте 2017 года в Таллине выходец из Сирии облил бензином собственную супругу и поджег. Хельме умело использовал ксенофобские настроения для увеличения своего политического веса. В ноябре прошлого года в парламенте обсуждали, стоит ли Эстонии присоединиться к рамочному Глобальному пакту ООН о миграции.

«Марракешский договор — это сплетенный за спинами мононациональных государств заговор, вопреки конституционному порядку стремящийся превратить нас в пункт назначения для иммиграции, — громогласно заявил Хельме. — Это основательная программа по ликвидации мононациональных государств и поощрению мультикультурализма».

ERKE инициировала сбор подписей против миграционного соглашения ООН. В кратчайшие сроки эту петицию подписали более 20 тысяч человек. Хельме выступил с резкими заявлениями в адрес президента Эстонии Керсти Кальюлайд и министра иностранных дел Свена Миксера (Социал-демократическая партия Эстонии), поддержавших Марракешский договор.

26 ноября в Таллине состоялся организованный EKRE многотысячный митинг против «предательской миграционной политики». Многие из присутствовавших членов партии держали плакаты, на которых Кальюлайд и социал-демократы были охарактеризованы как «уничтожители» и «предатели» эстонского народа. На видном месте установили импровизированную виселицу с призывом вздернуть на ней этих самых «предателей».

Хельме и его сторонники выступили с обвинительными речами и в адрес германского канцлера Ангелы Меркель, которую они считают ответственной за наплыв беженцев в ЕС. В разгар митинга появилась группа высокопоставленных эстонских социал-демократов, пытавшихся убедить людей, что мигранты не представляют опасности. Евродепутат Индрек Таранд под вопли и свист разъяренной толпы попытался прорваться на трибуну к микрофону, но на него набросились, повалили и стали избивать ногами. Политику чудом удалось уйти живым.

После того как соцдемы ретировались, Март Хельме снял с головы шляпу и публично обратился к главе МИД

«Свен Миксер, почему за спиной народа ты затеваешь такие преступные махинации с трактовками соглашения ООН и ложью касательно этого документа в СМИ? — вопрошал Хельме. — Якобы Эстония потеряет союзников, если не подпишет соглашение. Извините, но разве Россия — наш союзник? Разве Зимбабве, Конго или Нигерия — наши союзники? А тем временем настоящие наши союзники — Австрия, Бельгия, США — не присоединились к соглашению».

Прорыв в правительство

3 марта 2019 года в Эстонии состоялись парламентские выборы. По мере приближения этой даты представители большинства эстонских партий клялись никогда не сотрудничать с «экстремистами и маргиналами» из EKRE. Давал такие обещания и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, но судьба сыграла с ним злую шутку.

Для возглавляемой Ратасом Центристской партии эти выборы оказались неудачными. Чтобы сохранить власть и политическое влияние, ей пришлось создавать коалицию с какими-либо другими политическими силами. Довольно быстро «центристы» стали склоняться к мысли, что наилучшим вариантом для них была бы коалиция с правыми партиями — с «Отечеством» и еще недавно презираемыми «консервативными народниками». Ведь EKRE как раз набрала приличное количество голосов, что позволило ей получить в новом парламенте 19 мест, хотя в прежнем созыве у них было всего семь.

Как только стало понятно, что «центристы» намереваются заключить союз с EKRE, в публичном пространстве разразилась настоящая истерика. Политики, общественники и даже члены собственной партии призывали Ратаса этого не делать, открыто называя EKRE «нацистами». Избиратели обвиняли Ратаса в обмане собственного электората.

Масла в огонь подлило обещание Хельме бороться за отмену действующего в Эстонии «Закона о сожительстве», узаконившего гей-браки. Вмешался сам руководитель фракции Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) в Европарламенте Ги Верхофстад, направивший письмо Юри Ратасу. В своем послании бывший премьер-министр Бельгии настойчиво просил не брать Хельме в коалицию, называя партию EKRE «праворадикальной и напоминающей фашистские режимы в Европе». По мнению главы фракции АЛДЕ, такое сотрудничество «навредит эстонскому обществу и геополитической позиции государства, причинив невосполнимый ущерб нашему замечательному сотрудничеству в либеральной семье».

Однако все увещевания оказались безуспешными. EKRE взяли в правящую коалицию, и в новом правительстве Эстонии радикалы получили пять министерских постов. В частности, Март Хельме стал главой МВД и заместителем премьера, а его сын Мартин возглавил Минфин

Не сумев предотвратить допуск EKRE в коалицию, эстонские либералы во главе с президентом Кальюлайд объявили «консервативным народникам» войну. И началась она еще до того, как новый Кабинет министров успел приступить к работе. Кальюлайд, долгие годы проработавшая в Европейской счетной палате , считается сторонницей «либеральных ценностей». Антиевропейский и антилиберальный пафос EKRE вызывает у нее неприязнь — и это у президента семейное. Недавно брат президента Раймонд, являвшийся высокопоставленным функционером Центристской партии, громко покинул ее ряды — в знак протеста против коалиции «центристов» с «консервативными народниками».

Церемония принесения правительством присяги 29 апреля оказалась омрачена скандалом. Когда настала очередь клясться новоиспеченному министру торговли и инфотехнологий Марти Куузику (EKRE,) Керсти Кальюлайд демонстративно вышла из зала. Так она отреагировала на обнародованные в тот день обвинения в адрес Куузика. Эстонские издания написали, что тот якобы «годами терроризировал морально и физически» свою бывшую жену.

Позже, когда прокуратура завела на министра уголовное дело, тому пришлось подать в отставку. Кальюлайд заявила, что отставка Куузика «ободряет всех женщин Эстонии». Правда, тот уверяет, что не избивал жену и стал жертвой спланированной операции по дискредитации. Но ему уже мало кто верит — ведь, помимо прочего, выяснилось, что недавно полиция поймала Куузика пьяным за рулем.

Компромат против эпатажа

Результатом труда эстонских журналистов, раскопавших сомнительные факты биографии Куузика, стала не столько втоптанная в грязь репутация несостоявшегося министра, сколько мощный удар по репутации партии EKRE. Хельме, раздраженный поведением Кальюлайд в истории с Куузиком, посоветовал ей задуматься о соответствии занимаемой должности.

Пресса продолжила наступление и обрушилась уже на самого Хельме-младшего. Поскольку ничего особенного «накопать» на политика пока не удается, цепляются даже к мелочам. Например, его обвинили в том, что он взял к себе на работу советником экс-военного Марка Майорова, который много лет назад на собеседовании словесно издевался над женщиной, желавшей получить должность в армии.

К кампании по дискредитации подключилась и международная пресса. Американское издание Bloomberg назвало Хельме-младшего, ныне возглавляющего эстонский Минфин, «расистом». В статье говорится, что во время принятия присяги Мартин продемонстрировал тот же расистский жест, что и террорист, убивший в Новой Зеландии 50 человек. Bloomberg припоминает и высказывание политика, сделанное им в марте: «Если он черный, укажи ему на дверь!»

А эстонская пресса даже нашла старые высказывания Мартина в соцсетях, когда он в 2007 году с гордостью рассказывал, как помогал разгонять русских жителей Таллина, поднявшихся на защиту памятника советским воинам «Бронзовый солдат».

В ответ национал-радикалы продолжали эпатировать противников словами и действиями. Когда Ратас отправился в один из зарубежных визитов, Мартин Хельме временно возглавил правительство и провел пресс-конференцию в присущем ему хлестком стиле. «Ничего не поделаешь, если ты — альфа-самец и колоритная личность, то таковым остаешься и в роли министра внутренних дел, и в роли премьер-министра», — откровенничал политик. Он пообещал доподлинно выяснить, есть ли в Эстонии «глубинное государство», и добавил: «Если выяснится, что оно существует, ему должен быть положен конец».

Из «Белого зала» эстонского парламента по демонстративному распоряжению его нового спикера Хенна Пыллуааса убрали флаги Европейского Союза. К слову, Пыллуаасу запрещен въезд в Россию — за его заявления во славу «Ваффен-СС» и о том, что якобы Россия до сих пор удерживает «более пяти процентов» эстонской территории.

Мартин Хельме, вступив в должность, тоже сказал, что «до сих пор в руках России находится 5,2 процента территории Эстонии». Впрочем, он уточнил, что воевать с Россией никто не собирается. Следующие заявления политика были обращены против его политических оппонентов в самой Эстонии. Он причислил к политическим коррупционерам оппозиционные Партию реформ, социал-демократов и даже правое «Отечество», с которым EKRE сейчас состоит в одной коалиции.

«Мы видим, что коалиции реформистов, соцдемов и "Отечества" дозволили отмыть через эстонские банки миллиарды рублей, долларов, евро. Как вы это трактуете? Кто в этом виноват?», — восклицал министр.

Он пообещал в скором времени взорвать информационную «бомбу» по теме причастности эстонских партий к отмыванию в местных банках нелегальных доходов из-за границы.

Столица европейских правых

В начале мая «Консервативная народная партия» позволила себе особенно дерзкую выходку. В Таллине в средневековом здании бывшей штаб-квартиры Братства Черноголовых (купеческое объединение XIV века) состоялась встреча всех правых политиков Европы по приглашению EKRE. На нее приехали, например, глава французского Национального объединения Марин Ле Пен, Олли Котро, представлявший «Истинных финнов» и Андерс Примдаль Вистизен из Датской народной партии.

Ле Пен произнесла пламенную речь, заявив, в частности, что Евросоюз превращается в «федералистское государство с империалистическим лицом». Она рассказала, что одним из последствий миграционной политики ЕС стали волнения, происходящие в городах, «которые более не являются французскими, так как власть в них захватила мафия». Ле Пен предостерегла эстонцев:

«Так же будет и у вас, если мы не будем действовать. Мы хотим Европу, богатую своим разнообразием, и боремся с глобализацией. Наш проект защищает свободу и суверенитет, разнообразие народов».

Приезд Ле Пен вызвал у эстонских либералов панику. Они спешно провели возле дома Братства протестный митинг, не отличавшийся, впрочем, особой массовостью. Раздались обвинения в адрес EKRE в том, что на самом деле партия тайно отстаивает интересы, как ни странно, России. Так, вице-председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон заявил:

«Приглашение в Эстонию нарушающего единство Европы и поддерживающего интересы России крайне правого политика Марин Ле Пен, а также ее недавняя встреча с заместителем премьер-министра Мартом Хельме и спикером парламента Хенном Пыллуаасом является плевком на национальные интересы Эстонии».

Членам EKRE пришлось оправдываться — дескать, они не во всем разделяют позиции Ле Пен и с ее отношением к России совсем не согласны. «Идеология либеральной демократии хочет нивелировать все. Сделать все национальности и людей одинаковыми. Мы с этим не согласны», — разъяснял Март Хельме.

Кампания по дискредитации, очевидно, дала результаты. На состоявшихся 25 мая выборах в Европарламент EKRE взяла лишь одно место. Но эстонские национал-консерваторы могут утешаться общим успехом европейских правых, той же Ле Пен, чье «Национальное объединение» во Франции вырвалось в лидеры.