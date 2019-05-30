Женская работа: как судья стала канцлером Австрии

Новым временным канцлером Австрии стала председатель конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она займет место ушедшего в отставку после вынесенного вотума недоверия Себастьяна Курца . Профессиональный юрист, Бирляйн станет первой женщиной на этом посту. Сам Курц рассчитывает вернуться во власть по итогам внеочередных выборов в сентябре. У него есть все шансы, так как рейтинги партии на фоне скандала, разгоревшегося на прошлой неделе, растут.

Президент Австрии назначил временным канцлером председателя конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она будет занимать эту должность до следующих досрочных выборов, которые пройдут в сентябре, передает Reuters.

Свою предыдущую должность в составе суда Бирляйн занимает с 2018 года. Она — специалист по уголовному праву. Ранее она также занимала должности в прокуратуре

При этом в текущем году она планировала подать в отставку, поскольку ей исполнилось 70 лет.

По иронии судьбы, Бирляйн заняла место главы высшего суда страны по предложению входившей в правительство Австрии националистической Партии свободы, вокруг лидера которой и разгорелся скандал, что и привело в итоге к отставке правительства. С декабря 2017 года она была исполняющей обязанности главы суда после ухода предыдущего председателя.

Бирляйн заняла место канцлера после того, как парламент объявил вотум недоверия правительству Себастьяна Курца. Его считают виновным в правительственном кризисе, который произошел после публикации скандального видео c участием тогдашнего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Политик в частном доме на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». Как оказалось впоследствии, это была подставная фигура, нанятая для проведения спецоперации. Австрийские СМИ написали, что «россиянку» сыграла боснийская студентка, владевшая русским языком. После скандала Штрахе ушел в отставку.

Журналисты немецких изданий Spiegel и Suddeutsche Zeitung, которые и опубликовали этот материал, взяли его у арт-группы «Центр политической красоты» из Германии. Согласно заявлению одного из участников тайной съемки, именно эта организация выкупила видео.

Данная арт-группа известна своими неоднозначными акциями, среди которых — воровство мемориальных крестов в честь погибших при побеге из ГДР, а также попытка «захоронить» макет мигранта у порога ведомства германского канцлера Ангелы Меркель.

Скандал ударил по рейтингам Партии свободы: министры — представители этой политической силы — в итоге покинули свои посты вслед за Штрахе.

После вотума недоверия ушел и Курц, однако рейтинги партии экс-канцлера (Австрийская народная партия) — высокие, и он имеет все шансы для нового участия в выборах осенью.

Несмотря на скандал, партия Курца хорошо выступила на выборах в Европарламент : она получила 35,4% голосов. Сам политик назвал этот результат «историческим» — это самый высокий показатель, достигнутый Австрийской народной партией на европейских выборах со времени вступления страны в ЕС 1995 году.

На успех Народной партии повлиял тот факт, что Курц достаточно быстро принял меры, чтобы дистанцироваться от Партии свободы, и получил при этом поддержку президента страны Александера Ван дер Беллена. Как отмечает в комментарии агентство Reuters, Курцу помогло то, что он смог представить себя «жертвой, а не повивальной бабкой» скандала.

Курц при этом в интервью Kronen Zeitung заявил, что рассчитывает вернуться на пост главы правительства по итогам досрочных выборов.

По его словам, решение о выборе нового канцлера примут сами австрийцы. «У нас будет новый парламент, и я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить работу для страны в качестве федерального канцлера. Я хочу продолжить наш путь», — сказал Курц.