Литва возобновит дело о «советской агрессии» 1991 года

Генеральная прокуратура Литвы приняла решение продолжить расследование дела о январских событиях 1991 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение о прекращении расследования, принятое 30 апреля ведущим дело прокурором, отменено вышестоящим прокурором», — заявила представитель ведомства по связям с общественностью Элена Мартинонене.

Как объяснила Мартинонене, это решение было принято ввиду необходимости выполнить ряд процессуальных действий по делу. Какие именно процессуальные действия требуется совершить прокуратуре , представитель не уточнила.

«Дело 13 января» связано с расследованием беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. По версии Генпрокуратуры страны, за их организацией стояло высшее руководство СССР, их целью было вернуть республику в состав государства.

27 марта Окружной суд Вильнюса заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова , обвиненного в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Следствие считает его разработчиком плана захвата власти в Литве в 1991 году. Всего по делу проходят 67 граждан России, Белоруссии и Украины, большинство — заочно. Перед судом предстали только два россиянина.

В начале 1991 года, почти через год после того, как Литва объявила об отделении от СССР, в Вильнюсе начались беспорядки. В ночь на 13 января советские войска пошли на штурм городского телецентра, в ходе операции погибли 15 человек, более 700 получили ранения.