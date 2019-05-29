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Литва возобновит дело о «советской агрессии» 1991 года 

Lenta.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: Rimantas Lazdynas / Wikimedia
Генеральная прокуратура Литвы приняла решение продолжить расследование дела о январских событиях 1991 года. Об этом сообщает ТАСС.
«Решение о прекращении расследования, принятое 30 апреля ведущим дело прокурором, отменено вышестоящим прокурором», — заявила представитель ведомства по связям с общественностью Элена Мартинонене.
Как объяснила Мартинонене, это решение было принято ввиду необходимости выполнить ряд процессуальных действий по делу. Какие именно процессуальные действия требуется совершить прокуратуре, представитель не уточнила.
«Дело 13 января» связано с расследованием беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. По версии Генпрокуратуры страны, за их организацией стояло высшее руководство СССР, их целью было вернуть республику в состав государства.
27 марта Окружной суд Вильнюса заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова, обвиненного в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Следствие считает его разработчиком плана захвата власти в Литве в 1991 году. Всего по делу проходят 67 граждан России, Белоруссии и Украины, большинство — заочно. Перед судом предстали только два россиянина.
В начале 1991 года, почти через год после того, как Литва объявила об отделении от СССР, в Вильнюсе начались беспорядки. В ночь на 13 января советские войска пошли на штурм городского телецентра, в ходе операции погибли 15 человек, более 700 получили ранения.
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Комментарии4
Прибалтика , В мире , Дмитрий Язов , Генпрокуратура РФ , Литва
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