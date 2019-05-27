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С Россией надо помягче: что предлагает новый президент Литвы 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
На президентских выборах в Литве побеждает экономист Гитанас Науседа, и он уже заявил, что планирует взяться за перестройку государственной политики страны. По его словам, Вильнюс должен отказаться от прежней риторики в отношении России. Он также добавил, что Литве следует проявлять больше дипломатичности в диалоге с Москвой. Однако Науседа подчеркнул, что отношения двух стран «не должны меняться», если ситуация на Украине останется прежней.
Лидер второго тура президентских выборов в Литве Гитанас Науседа (набирает 65,86%) заявил о своем намерении кардинально поменять политику. Он уже пообещал, что после его вступления в должность страну ждут большие перемены. Политик намерен полностью пересмотреть принципы, на которые опирается нынешний президент Даля Грибаускайте.
Грибаускайте обладает достаточно высоким рейтингом популярности в своей стране, однако, согласно закону, не может в третий раз рассчитывать на должность президента.
Даля Грибаускайте впервые была избрана на этот пост в 2009 году. Она известна жесткой позицией по отношению к России, президент активно использовала фактор военной мощи Москвы, якобы угрожающей Вильнюсу.
Многие эксперты и журналисты считают, что именно Грибаускайте несет ответственность за крайне плохие отношения Литвы с Россией и Белоруссией. При этом, как указывают политические оппоненты президента, от контактов с этими странами зависит литовский бизнес и экономика.
Риторика преемника Грибаускайте во многом отличается. Он, в частности, заявлял, что во внешней политике намерен проявлять больше дипломатичности. В то же время он отметил, что двусторонние отношения не могут измениться в лучшую сторону, пока ситуация на Украине не изменится.
«Я бы хотел быть дипломатом и использовать не такие выражения, которые использовались до сих пор. Но фундаментальные аспекты наших отношений с Россией и Белоруссией будут зависеть от того, что происходит на территории Украины.
Если ситуация останется прежней, то наладить отношения с нашими восточными соседями будет сложно. Мы видим в этой ситуации признаки агрессии по отношению к соседнему государству. И мы не можем с этим мириться», -— сказал Науседа.
Гитанас Науседа также пообещал способствовать диалогу между правительством и гражданами Литвы. Будущий президент выдвигался как независимый кандидат. Он одержал победу, заручившись поддержкой 65,86% голосов. Науседа имеет большой опыт в экономике, в политику он пришел из частного банковского сектора.
Кандидат в президенты также преподавал в литовских вузах, а также в учебных заведениях других европейских странах. С 2004 по 2009 год он был советником президента Валдаса Адамкуса.
Его соперником во втором туре стала экс-министр финансов Ингрида Шимоните. Она набрала 32,86% голосов. Как и Науседа, Шимоните — выходец из университетской среды, с 1997 года начала работать в финансовых структурах правительства. На президентский пост ее выдвинули литовские консерваторы, хотя ранее ей оказывали поддержку литовские социал-демократы.
«Шимоните — почти точная копия Грибаускайте десятилетней давности», — пишет Sputnik.
Во время дебатов кандидаты затронули тему возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос был поднят на фоне визита в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд.
Ни один из кандидатов не заявил о намерении встретиться с российским лидером, при этом Науседа все же не настроен против контактов с Россией.
«Перед тем как говорить, мы должны декларировать принципы и не делать из них тряпку, в общении со странами, которые сегодня ведут себя агрессивно, где наблюдаются нарушения прав человека и которые не отвечают нашим представлениям о демократии. Но это наши соседи, если мы не отказываемся от наших принципов, можем пытаться говорить с ними, может, сначала начиная с низшего политического уровня, сначала говорить об экономическом и культурном сотрудничестве», — говорил политик.
Как отмечает агентство BaltNews, Науседа выступает за более тесное сотрудничество с НАТО и США. Он, например, заявлял о необходимости размещения американских военнослужащих в Литве, а также присутствия воздушной полиции НАТО в стране.
Всего на кресло президента претендовали девять кандидатов. Примечательно, что из гонки в результате выбыл в том числе действующий премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Он уже заявил, что итоги голосования для него означают вотум недоверия и собирается подать в отставку.
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Комментарии1
Прибалтика , В мире , Статьи , Керсти Кальюлайд , Валдас Адамкус , Даля Грибаускайте , Владимир Путин , Ингрида Шимоните , НАТО , ИА Sputnik , Вильнюс , Литва , Москва
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