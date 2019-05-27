«Защитник русских» с позором бежит из Латвии

Выборы в Европарламент помимо прочего ознаменовали новый этап карьеры самого яркого русского политика Латвии Нила Ушакова . Отныне он будет заседать в Страсбурге — и это на самом деле вовсе нельзя считать победой или успехом. В каких преступлениях обвиняют соратников Ушакова, как уничтожают его империю и почему в реальности он предал интересы своих избирателей?

Так уж получилось, что именно Ушаков стал «фронтменом» русской общины. Внешне привлекательный, умеющий красиво сказать и пошутить, он выстраивал свою популярность у избирателя по всем правилам политических технологий (сказался многолетний опыт работы в прессе). В итоге вокруг него сложился обширный круг почитателей (насмешники именовали их — секта «Нилмыстобой»), ожидавших от него великих дел на благо русских Латвии.

Но на самом деле главным желанием Ушакова и его окружения все эти годы было тихо «хозяйствовать» в Риге, ни в коем случае не ссорясь с правящей элитой. И в этом плане он был очень полезен для правящих, ибо выступал надежным «гасителем» потенциальной протестной волны.

В 2017–2018 годах Ушаков, возглавляющий крупнейшую в стране оппозиционную партию «Согласие», демонстративно отказался возглавить движение за спасение русских средних школ, приговоренных государством к окончательной ликвидации. Тем самым он надеялся завоевать доверие правящих, получить доступ в парламентскую коалицию. На деле же получилось ровно наоборот — мавр сделал свое дело, мавр может уходить… Государственное бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией вскрыло крупные злоупотребления на муниципальном предприятии Rigas satiksme («Рижское сообщение»), произвело аресты лиц, причастных к искусственному удорожанию закупаемых в Чехии Польше автобусов, трамваев и к последующему «распилу» получаемых «излишков».

Зашаталось кресло и под самим Ушаковым, представители правоохранительных органов провели обыск у него дома и в рабочем кабинете. Нил Валерьевич заявлял, что стал жертвой наката латышских националистических партий, контролирующих правительство и спецслужбы — мол, они хотят овладеть Ригой и разрушить установившийся в латвийской столице межнациональный мир. На митинге, собранном 9 февраля в его поддержку, Ушаков дал своим сторонникам понять, что он намерен остаться в Риге и бороться до конца. Но вскоре он «передумал» и объявил, что будет баллотироваться в Европарламент. Вместе с ним решил избираться в ЕП и его многолетний соратник Андрис Америкс (известный под неофициальной кличкой «Мистер Двадцать»), вынужденный из-за дела «Рижского сообщения» подать в отставку с поста вице-мэра.

5 апреля министр по делам регионального развития Юрис Пуце своим распоряжением отстранил Ушакова от должности мэра Риги — обвинив его в том, что тот не сумел представить убедительных объяснений по делу Rigas satiksme. Исполняющим обязанности мэра стал Олег Буров из союзной «Согласию» региональной партии «Честь служить Риге» (ранее возглавляемой Америксом).

Но накат правящих на ушаковскую партию на этом не закончился. В апреле мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш («Согласие») сообщил в Facebook, что в аэропорту Риги , куда он прилетел с международного саммита лидеров в сфере развития городского транспорта, проходившего с 18 по 20 апреля в Москве , его багаж был досконально проверен. Аналогичные действия латвийская служба государственной безопасности провела и в отношении вице-мэра Риги Вадима Баранника.

Как рассказал Элксниньш, «саму процедуру постарались обставить максимально зрелищно — с бегущим к таможенникам пограничником, который узнал меня при прохождении паспортного контроля, с привлечением собак, с раскладыванием нижнего белья, с доскональным перетряхиванием всего багажа и фотографированием визитных карточек». В ответ публицист и диссидент Владимир Линдерман напомнил, что три года назад, в рамках борьбы с «российской угрозой», Сейм принял уголовную статью 81, которая карает за «помощь иностранному государству в его деятельности, направленной против Латвийской Республики». Статья сформулирована предельно расплывчато и при желании к числу «предательских» действий теперь можно причислить все, что угодно. По словам Линдермана, с этой точки зрения поездку Элксниньша и Баранника в Москву вполне можно трактовать как деятельность, направленную против безопасности Латвии.

Искусство «схемотворчества»

24 апреля сотрудники латвийской службы госбезопасности (СГБ) провели обыск в рабочем кабинете главы комитета городского развития Рижской думы Алексея Росликова («Согласие»). После обыска Росликов покинул здание мэрии в сопровождении сотрудников СГБ. Как пояснили сотрудники спецслужбы, в его отношении начат уголовный процесс за «разжигание национальной, расовой и этнической ненависти». Позже, впрочем, было уточнено, что Росликов не задержан, а находится в статусе свидетеля. Председатель фракции партии «Новое Единство» в Рижской думе Вилнис Кирсис пояснил, что произошедшее связано с состоявшимся ранее пикетом в поддержку Нила Ушакова, на котором раздавались листовки с «провокационной» картинкой. На ней Ушаков был изображен в виде узника концлагеря в окружении эсэсовцев.

Вообще, гонения на «Согласие» и разоблачения «схем», к которым могли быть причастны члены этой партии, шли в последнее время по нарастающей. В конце апреля в распоряжение программы De facto, выходящей на латвийском телеканале LTV, «случайно попала» информация о договорах, которые в последние годы были заключены между Rigas satiksme и так называемыми частными консультантами. Выяснилось, что муниципальное транспортное предприятие «консультировали» 28 человек из числа приближенных к экс-мэру Нилу Ушакову и функционеров партии «Согласие», в том числе действующие и бывшие депутаты Рижской думы. При этом, как заподозрили журналисты, «консультации», якобы оказываемые этими людьми предприятию, были фиктивными, а на самом деле Ушаков просто устроил «кормушку для своих».

Например, депутат Игорь Кузьмук за полтора года получил от Rigas satiksme почти 55 000 евро — за то, что, по его же собственным словам, «давал советы», как тренировать велокоманду предприятия, как проводить занятия по ушу. Член «Согласия» Виктор Пашков за полтора года получил 42 000 евро — за «консультации в сфере безопасности». Ценный совет Пашкова заключался в предложении о том, что «необходимо сократить физическую охрану, а политику безопасности надо строить на технических решениях». Депутат Ефимий Клементьев за пятнадцать месяцев получил 30 000 евро. Он, как указали на предприятии, «занимался вовлечением сотрудников в спортивные мероприятия» и сделал вывод — «работники старше 50 лет должны участвовать активнее».

Чуть более пяти лет консультантом в Rigas satiksme проработал депутат столичной думы от союзной «Согласию» региональной партии «Честь служить Риге» Андрис Берзиньш . Он получил в общей сложности почти 200 000 евро. В договоре среди его обязанностей оказались указаны консультации на предмет ввоза и привлечения к работе зарубежных гастарбайтеров. В итоге сотрудников-гастарбайтеров на предприятии не оказалось, а сам проект был заморожен из-за высоких трат, невыгодных условий и сроков, а также требования латвийского законодательства к иностранным рабочим знать латышский язык.

Европарламент взят, а что дальше?

Также стало известно, что антикоррупционная контора начала уголовный процесс против должностных лиц муниципального учреждения «Рижское бюро по развитию туризма» (РБРТ) — о «разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве». Согласно данным проверки, «за последние три года сумма нецелесообразно потраченных средств составила несколько миллионов евро». Кроме того, Госконтроль подозревает, что в РБРТ был создан ряд фиктивных рабочих мест, поскольку часть сотрудников во время беседы оказалась не в состоянии пояснить, что конкретно входит в их обязанности, кому они подчиняются и кто организует их повседневный труд. Сотрудница РБРТ Вита Ермоловича оказалась задержана.

Ситуацию прокомментировал в соцсети Facebook известный деятель русской общины Латвии Александр Гапоненко, в настоящее время являющийся фигурантом сразу нескольких дел об «антигосударственной деятельности».

«На моей памяти, это шестая акция правоохранительных органов против членов правящей в столице партии «Согласие». Цель всех этих показательных акций состоит в том, чтобы деморализовать партийное руководство и полностью разрушить партию, которая набирала до настоящего времени на выборах больше всех голосов. Судя по тому, какие полицейские и информационные ресурсы бросаются на борьбу с «Согласием», цель будет достигнута. В ближайшее время в Рижской думе пройдет новое голосование и по его результатам к власти придут национал-радикальные партии. Сломать-то надо всего двух-трех депутатов. А уголовные дела открыли уже на дюжину избранников рижан», — напоминает политолог.

Сам Ушаков называет развязанную против «Согласия» активность «войной». В свою очередь, Владимир Линдерман высказал другое мнение.

«Если уж использовать военную терминологию, то для правящих это не война, а скорее полицейская зачистка после успешного взятия населенного пункта. С «Согласием» не воюют, его просто добивают.

Последний рубеж был пройден в прошлом году, когда партия отказалась участвовать в протестах против ликвидации русского образования. У правящих имелись веские основания для опасений. Будь в протестах задействованы административный, финансовый, информационный ресурсы «Согласия», еще неизвестно, как бы ситуация повернулась. До окончательной реализации «школьной реформы» в существовании «Согласия», с точки зрения властей, сохранялся определенный смысл. Мирный настрой партии, продвигавшей идею дружбы русских и латышей, можно сказать, был им на руку. Сейчас этот смысл исчез. Победа одержана. Можно проводить зачистку», — подчеркивает публицист.

Итак, теперь Ушаков в Европарламенте. Характерно, что одном списке с ним в ЕП угодил и Андрис Америкс, заявлявший о готовности закрыть русские школы. Сейчас Ушаков и Америкс обещают, что будут отстаивать в Европарламенте интересы жителей Риги и всей Латвии — что порождает вопросы к ним.

«Нил Ушаков, рассуждая о своем походе в ЕП, так и не смог сформулировать ни конкретных обещаний, ни даже направления своей будущей работы там. Так что ты будешь делать в Европарламенте, Нил? Говорить, как и раньше, что «Крым — это Украина», и голосовать за санкции против России? Это улучшит жизнь в Риге? Станешь отстаивать русское образование в Латвии? Как? Так же, как делал это в Риге? Нет ни одного ответа. Впрочем, разве когда-то у Ушакова было по-другому?» — вопрошает активист Штаба защиты русских школ Латвии Дмитрий Прокопенко.

Судя по всему, настоящие планы Нила Валерьевича куда более скромные — пересидеть в Европарламенте тяжелые времена и дождаться, чтобы враги от него отвязались. Недаром ходят слухи, что скоро Ушаков сложит с себя председательство в партии «Согласие», которой руководил много лет.

В бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией высказали предположение, что схожая система фиктивных консультантов была выстроена и на других муниципальных предприятиях Риги. Правоохранительные органы активно собирают информацию о ситуации на этих предприятиях.