Почему русские вновь протестуют в Прибалтике

Конституционный суд Латвии окончательно отменил русский язык в школах нацменьшинств. Это возмутило наиболее активных русскоязычных латвийцев — они провели в Риге акцию протеста и готовят новые. Между тем в сейме выдвинули очередную инициативу — по ликвидации русских детских садов.

Политическое решение

В латвийских средних школах нацменьшинств пока еще действует билингвальная система: до 40 процентов предметов русские дети изучают на родном языке. Но в 2018 году в закон об образовании внесли изменения, предусматривающие полный перевод на государственный язык. Русским оставят уроки родного языка, а остальные предметы — уже только на латышском. Школьная реформа начнется с нового учебного года, а завершится к сентябрю 2021-го.

Оппозиционная партия "Согласие" подала иск в Конституционный суд, полагая, что поправки к образовательному законодательству противоречат статьям Основного закона о недопустимости ущемления по национальному признаку. Дело рассматривали почти год, в итоге суд решил, что никаких противоречий нет.

По международной рамочной конвенции о защите нацменьшинств любой человек имеет право изучать родной язык. Но, как напоминают в Конституционном суде, в конвенции не указан объем преподавания. Суд счел, что в Латвии права нацменьшинств соблюдаются, и никто не препятствует местным русским изучать свой язык.

Противники школьной реформы, которые провели уже множество акций, вновь вышли на улицы Риги. На марш за русские школы и социальную справедливость собралось, по разным оценкам, от двух до пяти тысяч человек. "Наше государство, наши дети, наши права! Руки прочь от русских школ!" — скандировали на митинге. Инициаторы акции обещают протестовать до тех пор, пока власти к ним не прислушаются.

Правительство ввело билингвальную модель в 2004 году. Утверждалось, что это поможет детям стать конкурентоспособнее. Один из противников школьной реформы Константин Чекушин объяснил РИА Новости, что система так и не заработала в полную силу. "Методические наработки, какие-то интересные практики появились совсем недавно. Скорее вопреки, чем благодаря. Государство же взяло на себя роль не помощника, а надзирателя с кнутом в виде постоянных проверок и штрафов", — отмечает он.

От грядущих перемен он не ждет ничего хорошего. "Это воля конкретных политических сил, а не работа профессионалов, предложивших внятные решения. Когда закон принимали, вовсе не ставили цель научить детей латышскому языку. Было желание избавиться от русского, и только", — подчеркивает Чекушин.

Вместо учебы — поиск нужных слов

Педагог Маргарита Драгиле в беседе с РИА Новости также раскритиковала школьную реформу. "До десяти лет у детей — возраст естественной познавательной активности. Ребенку все интересно, и он легко погружается в учебные задачи. Но из-за реформы дети уже не ищут ответы на вопросы о мироздании, они подбирают в голове слова на латышском языке. Снижение мотивации, агрессия и депрессия, апатия и неврозы — вот к чему могут привести непродуманные эксперименты с детьми в образовании", — считает Драгиле.

"На заседании Конституционного суда один из официальных представителей государства признал готовность поступиться знаниями предметов у детей ради расширения сферы использования государственного языка, — продолжает педагог. — Стоит ли тут еще что-то комментировать?"

Рижанка Надежда Лосева отметила, что реформу в школах нацменьшинств внедряют опережающими темпами.

"Некоторые передовые, престижные школы были вынуждены перейти на латышский язык заранее, потому что от этого зависело, на какой срок выдадут аккредитацию. Русских учителей всех школ постоянно проверяют на знание латышского и на лояльность к государственной идеологии. Мои трое детей учатся в школе, "прогнувшейся" под реформу — там уже в первом классе более половины предметов на латышском языке. И даже домашнюю работу по русскому тоже задают на латышском! Дети плачут, порой не понимая, чего от них хотят и как это выучить", — признается она РИА Новости.

И даже если школьники хорошо знают латышский, учиться на неродном языке очень сложно.

"Умный шестиклассник отвечает предмет на уровне заторможенного третьеклассника. Отдельная беда — учебники на латышском, выпущенные для школ нацменьшинств. Информация в них зачастую подана на уровне комиксов: немножко примитивного текста, нередко с грамматическими ошибками", — сетует Надежда Лосева.

"Русские учителя уже сейчас на ломаном латышском преподают детям химию, физику, математику и другие сложные предметы. Недавно моя родственница-восьмиклассница рассказывала: педагоги, плохо знающие латышский, забивают в гугл-переводчик на русском текст, который им надо произносить, потом включают аудиоперевод на латышский… Конечно, это какой-то абсурд!" — возмущается восемнадцатилетняя рижанка Татьяна Андриец.

Она не раз призывала сверстников сходить на митинг в защиту русского языка. Но те опасаются.

"Я старалась их переубедить: никаких проблем с поступлением в вузы из-за политической активности у молодежи не будет. Мне не верили", — говорит девушка.

"Пока живем в этой стране, будем играть по ее правилам"

Cторонники реформы указывают, что в публичных акциях в защиту русского языка участвует немного людей — сотни, в лучшем случае тысячи человек. И это не идет ни в какое сравнение с протестами пятнадцатилетней давности, когда власти впервые вознамерились перевести все школы нацменьшинств на латышский, — митинги собирали десятки тысяч участников. Татьяна Андриец объясняет это тем, что самые активные русские жители Латвии разъехались по другим странам. Остались те, кто морально готов ассимилироваться.

Среди русских в Латвии действительно бытует мнение, что образование исключительно на латышском — дело благое. Если уж они и их дети связали жизнь с этой страной, необходимо максимально интегрироваться и избежать маргинализации. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказала журналистка Ольга Петкевич, мать троих детей, бывшая советница мэра Даугавпилса по связям с общественностью.

"Я сама русская, латышский выучила. Этот язык нужен был мне для учебы и работы, да и просто нравится сам по себе. Мне кажется, что у нас слишком нагнетают негативную атмосферу вокруг образования на латышском", — отмечает она.

И напоминает: сейчас, когда многие латвийцы, в том числе русские, переезжают с детьми в страны Западной Европы, родители уже не расстраиваются, что их отпрыскам приходится учить математику и физику на неродном языке.

"Латышский — государственный язык страны, в которой мы живем, так что не вижу проблемы в том, чтобы я и мои дети знали его. Прививаю им позитивное отношение к иностранным языкам, искренне говорю, что чем больше языков они знают, тем они богаче, — подчеркивает Ольга. — Старший ребенок собирается в первый класс. Вожу его на дополнительные занятия по латышскому раз в неделю. У нас в семье учить латышский — это примерно как чистить зубы, то есть самая собой разумеющаяся и несложная процедура. Не могу заранее знать, пригодится ли латышский моим детям во взрослой жизни, но, пока они живут в этой стране, мы будем играть по ее правилам. По-моему, это нормально. Да и сам латышский язык, что ни говори, действительно очень красивый".