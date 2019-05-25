В странах Балтии начинаются выборы в Европарламент

Голосование на выборах в Европейский парламент (ЕП) стартует в странах Балтии в субботу. В этот день отдать свой голос смогут жители Латвии , в воскресенье выборы в ЕП пройдут в соседних Литве Эстонии . В общей сложности граждане балтийских республик изберут 25 депутатов нового состава ЕП.

Голосование на выборах в Европарламент началось в 28 странах ЕС в четверг. В Европарламент на следующий срок — с 2019 по 2024 год — будет избран 751 депутат. Их численность от каждой страны определена по квотному принципу пропорционально населению.

Нил Ушаков — фаворит гонки в Латвии

В Европарламент от Латвии избираются восемь депутатов. Согласно данным социологического опроса, проведенного местным центром изучения общественного мнения SKDS, только пять политических сил способны преодолеть пятипроцентный барьер. Самой популярной является представляющая интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократическая партия "Согласие", которую намерены поддержать 14% избирателей. Ее лидер — отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков — баллотируется первым номером от списка "Согласия" на выборах в ЕП. За "Согласием" следуют входящие в нынешнюю правящую коалицию Латвии, — объединение "Для развития / За!" (10,9%), "Новое единство" (10,8%) и национальное объединение "Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" (9%). Первую пятерку замыкает партия "Русский союз Латвии" (6,9%) во главе с ее лидером — бывшим депутатом ЕП Татьяной Жданок , а также нынешними евродепутатами Андреем Мамыкиным и Мирославом Митрофановым

Всего на выборах в ЕП от республики зарегистрировано 16 политических партий и объединений с 246 кандидатами в депутаты. Голосование пройдет на 998 избирательных участках — 954 в Латвии и еще 44 за рубежом. Участки будут открыты с 07:00 до 20:00 (время совпадает с московским).

В настоящее время в Латвии проживают порядка 1,9 млн человек, из которых право голоса имеют чуть более 1,4 млн граждан. В выборах в очередной раз не смогут принять участие почти 230 тыс. неграждан, которые после отделения Латвии от СССР были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах.

Литва выбирает ЕП и президента страны

Выборы депутатов Европарламента в Литве проходят 26 мая одновременно со вторым туром президентских выборов, в который вышли Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа. За Литвой в Европарламенте (ЕП) закреплено 11 мест, на которые претендуют 302 кандидата, внесенные в 16 списков от политических партий и общественных избирательных комитетов.

По данным опроса, проведенного социологической компанией Baltijos tyrimai (Бальтиёс тиримай"), наибольшей поддержкой избирателей пользуются правящая партия "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (21,1%) и крупнейшая оппозиционная партия "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (20,5%). 11,4% избирателей, намеревавшихся участвовать в выборах в ЕП, планировали проголосовать за Социал-демократическую партию Литвы. Социологический рейтинг других партий и общественных комитетов ниже 6%.

Политические организации национальных меньшинств — партия "Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей" и партия "Русский альянс" — создали на выборах в ЕП партийную коалицию "Блок Вальдемара Томашевского". Как отметила староста фракции "Избирательной акции" в Сейме (парламенте) Рита Тамашюнене, представители национальных меньшинств страны были практически лишены возможности получения официальной информации — плакатов, бюллетеней для голосования — на родном языке. Она подчеркнула, что следствием этого становится меньшее вовлечение нелитовцев в участие в выборах.

Около 2 тыс. избирательных участков откроются в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) в воскресенье и будут принимать избирателей до 20:00. Правом голоса на выборах в Европарламент обладают более 2,488 млн человек (население Литвы — 2,8 млн).

Эстония: проблемы правящей коалиции

Избирательная кампания на выборах в ЕП в Эстонии 26 мая проходит на фоне серьезных внутриполитических потрясений: по итогам выборов 3 марта правительство страны сформировала отстаивающая интересы русскоязычных избирателей Центристская партия вместе с двумя консервативными силами — известной своими националистическими взглядами Консервативной народной партией (КНП) и партией "Отечество". Союз с КНП многие избиратели "центристов" расценили предательством своих интересов, что, как считают некоторые политологи, привело к падению популярности этой партии. Согласно последним опросам, на первое место в гонке вырвалась Социал-демократическая партия (23%), лидером списка котороя является бывшая глава МИД страны и экс-посол в РФ Марина Кальюранд . Тройку лидеров с большим отрывом от конкурентов замыкают Партия реформ (20%) и Центристская партия (19%).

Численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек, из которых порядка 80 тыс. — неграждане, которые лишены избирательных прав. В день выборов 26 мая для избирателей с 09:00 до 20:00 (совпадает с мск) будет открыто 444 участка, на которых они смогут проголосовать за 9 партий. Всего в списки кандидатов на выборах в ЕП в Эстонии вошли 66 человек.

Ранее в Эстонии состоялось предварительное голосование, в котором приняли участие 223 870 человек, или 25,4% от общего числа избирателей. Из них 155 521 человек проголосовали в интернете, еще 68 349 — на участках.

В общей сложности Эстонию в ЕП представят 6 депутатов. В случае выхода Великобритании из ЕС у Таллина появится еще один мандат в Европарламенте.