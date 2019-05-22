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В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов» 

Lenta.ru + ещё 5 35 минут назад
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег. Об этом агентству РИА Новости рассказал председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, имитации купюр порой трудно отличить от настоящих банкнот. Поскольку часто это используется в мошеннических схемах, «должна быть установлена и ответственность за изготовление и использование таких "приколов"», — уточнил он, добавив, что следует установить запрет на выпуск такой продукции.
Депутат отметил, что его коллеги уже запросили статистику жалоб по инцидентам с подобными фальшивками.
Ранее 22 мая стало известно, что Центробанк хочет ввести ответственность за изготовление полиграфии, напоминающей банкноты Банка России. Регулятор неоднократно жаловался на вбросы фальшивок в терминалах и банкоматах, при которых деньги подменяют билетами «банка приколов». Также ненастоящие банкноты используют для спам-рассылок.
В 2016 году в Банке Казани сувенирными купюрами подменили 14 миллионов рублей. В апреле 2015-го сотрудник Сбербанка использовал билеты «банка приколов» для подмены четырех миллионов рублей.
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Комментарии1
Прибалтика , Общество , Анатолий Аксаков , Сбербанк России , Госдума , Банк Казани , Центральный банк России
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