В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег. Об этом агентству РИА Новости рассказал председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

По его словам, имитации купюр порой трудно отличить от настоящих банкнот. Поскольку часто это используется в мошеннических схемах, «должна быть установлена и ответственность за изготовление и использование таких "приколов"», — уточнил он, добавив, что следует установить запрет на выпуск такой продукции.

Депутат отметил, что его коллеги уже запросили статистику жалоб по инцидентам с подобными фальшивками.

Ранее 22 мая стало известно, что Центробанк хочет ввести ответственность за изготовление полиграфии, напоминающей банкноты Банка России. Регулятор неоднократно жаловался на вбросы фальшивок в терминалах и банкоматах, при которых деньги подменяют билетами «банка приколов». Также ненастоящие банкноты используют для спам-рассылок.