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Эстония нашла в России часть своей территории 

Lenta.ru + ещё 9 52 минуты назад
Фото: Global Look
Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2 процента территории. Об этом в четверг, 9 мая, заявил глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE, КНП) Март Хельме, передает ТАСС.
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«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сообщил эстонский политик. «Воевать с Россией мы не собираемся», — добавил Хельме, не уточнив, о какой именно территории идет речь.
В посольстве России не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Между тем российский дипломатический источник пояснил ТАСС, что Хельме, вероятно, имел ввиду территорию, включающую Ивангород и часть Печорского района Псковской области.
Согласно Тартускому договору между Советской Россией и Эстонией от 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Но после того, как страна вошла в состав СССР в 1940 году, указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно отмечал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.
В 2005 году линию эстонско-российской границы согласовали после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского мирного договора. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс согласования границы остался юридически незавершенным.
Переговоры возобновились в конце 2012 года. В феврале 2014 года договор подписали главы МИД Эстонии и России, после чего он должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. Представители КНП неоднократно выступали против ратификации договора в его нынешнем виде, утверждая, что граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.
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Прибалтика , В мире , МИД , МВД , ИТАР-ТАСС , Эстония
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